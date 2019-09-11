Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T21:19Z
https://ria.ru/20190911/1558589644.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150005/21/1500052141_0:0:3160:1778_1036x0_80_0_0_190aa2c07693fba1e79acb12574e0987.jpg
РИА Новости

Власти США хотят ввести лицензирование вейпов

21:19 11.09.2019
669
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАроматизированные курительные смеси
Ароматизированные курительные смеси
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. Власти США через несколько месяцев запретят продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов до отдельного одобрения регулятором каждого из продуктов, заявил в среду журналистам глава минздрава и социальных служб США Алекс Азар.
"Все ароматизированные электронные сигареты, кроме табачных ароматизаторов, должны будут изъять с рынка. Их производители должны будут подать в Комиссию по контролю за продуктами и лекарствами до мая 2020 года заявки на утверждение ею их продукции", - сказал он.
По его словам, производители других "ароматизированных продуктов" могут тоже подать аналогичные заявки в любое время, но до их одобрения продукция не будет продаваться.
Азар отметил, что необходимые регламенты будут выработаны и опубликованы через несколько недель и по истечении обычного 30-дневного срока они вступят в силу.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 20:52РИА Новости
Трамп пообещал решить проблему с вейпами
Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. Расследуется более 450 случаев, подтверждены пять смертельных исходов. СDC предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".
Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из FDA обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Однако сотрудники минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы преждевременно.
Участник на специализированной выставке vape-индустрии Global vape - 2017
10 сентября, 14:12Сказано в эфире
Как из выхлопной трубы. Эксперт рассказал о влиянии вейпов на здоровьеМинздрав РФ изучит связь между болезнями легких и электронными сигаретами после первого случая смерти от их курения в США. Глава Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как можно спасти здоровье.
1510011
Обсудить 2
СШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал решить проблему с вейпами
РИА
Новости
Джон Болтон
Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона
Сотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне
Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне
ВС США разрешил администрации Трампа ограничить предоставление убежища
Лента
новостей
Джон Болтон
Трамп назвал стратегию Болтона по Венесуэле неуместной
В 30 километрах от Чернобыля загорелся лес
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
В Тегеране прокомментировали антииранские заявления Нетаньяху
Швейцария
Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G
В Минкомсвязи предложили отдать 5G частоты фиксированной связи
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал ФРС довести базовую ставку до "нуля или ниже"
Дверь зала судебных заседаний
Омич похитил телефон у скрипача, которого он заставил играть "Мурку"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
Инспектор ГИБДД
Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ
12:20"Роскосмос" рассекретил документы, связанные с началом лунной гонки
12:19"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны полковой комплект С-400
12:19Глава Еврокомиссии раскритиковал кампании против массовой вакцинации
12:15В Ереване у здания суда собрались сторонники и противники Кочаряна
12:15СМИ: начало суда над новозеландским стрелком перенесли из-за Рамадана
12:14Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце
12:12В Петербурге представители ШОС обсудят борьбу с террористами и их дронами
12:10В Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса
12:09Эксперт назвал политику Ирана по постепенному выходу из СВПД эффективной
12:08Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку
12:06В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
Лента новостейМолния