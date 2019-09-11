Власти США хотят ввести лицензирование вейпов

ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. Власти США через несколько месяцев запретят продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов до отдельного одобрения регулятором каждого из продуктов, заявил в среду журналистам глава минздрава и социальных служб США Алекс Азар.
"Все ароматизированные электронные сигареты, кроме табачных ароматизаторов, должны будут изъять с рынка. Их производители должны будут подать в Комиссию по контролю за продуктами и лекарствами до мая 2020 года заявки на утверждение ею их продукции", - сказал он.
По его словам, производители других "ароматизированных продуктов" могут тоже подать аналогичные заявки в любое время, но до их одобрения продукция не будет продаваться.
Азар отметил, что необходимые регламенты будут выработаны и опубликованы через несколько недель и по истечении обычного 30-дневного срока они вступят в силу.
Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. Расследуется более 450 случаев, подтверждены пять смертельных исходов. СDC предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".
Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из FDA обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Однако сотрудники минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы преждевременно.
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