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РИА Новости

Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона

21:15 11.09.2019 (обновлено: 01:01 12.09.2019)
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© AP Photo / Rainier EhrhardtДжон Болтон
Джон Болтон
© AP Photo / Rainier Ehrhardt
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
"Джон — человек, с которым у меня были хорошие отношения. Но он сделал некоторые ошибки. Он предлагал действовать с Северной Кореей как с Ливией. Не очень хорошее заявление, если учитывать, что произошло с (погибшим премьер-министром Ливии Муаммаром) Каддафи. Он (Болтон) был очень жестким парнем", — сказал Трамп журналистам.
Президент отметил, что не винит Ким Чен Ына за то, что он не захотел иметь дело с Болтоном. Трамп добавил, что было "не очень умно" предлагать ливийский подход в период переговоров с Северной Кореей.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью в Киеве
Вчера, 18:32Акценты
На Болтона тише. Трамп уволил главного "ястреба" Белого домаТрампу нужна была отъявленная русофобия Болтона, чтобы одним его видом развеять все сплетни о работе на Путина. Но, похоже, этот дядя с большими усами оказался таким резвым, что захотелось уши-то ему пооткрутить. Получилось, вместе с головой.
Он также рассказал, как принималось решение об отставке Болтона.

"Он пришел ко мне поздно вечером за день (до отставки), <...> сел напротив меня, и я сказал: "Джон, если у тебя не получается договориться со столькими людьми и многие из нас не согласны с твоей тактикой, включая меня, я хотел бы, чтобы ты подал в отставку". И он это сделал. Надеюсь, что у него все будет хорошо", — рассказал Трамп.

Джон Болтон в интервью перед назначением на пост советника по нацбезопасности в марте 2018 года заявил, что единственным вариантом договориться с Северной Кореей является использование ливийской модели.
По словам источников агентства Блумберг, в понедельник на заседании в Овальном кабинете министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабления санкций против Ирана, чтобы возобновить переговоры с исламской республикой. Позднее в тот же день Трамп решил уволить Болтона, о чем было объявлено во вторник.
Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани. Так, глава Госдепартамента Майк Помпео после отставки Болтона заявил, что встреча Трампа и Роухани на полях ГА ООН возможна.
Советник США по национальной безопасности Джон Болтон в посольстве США в Ереване
10 сентября, 21:25Сказано в эфире
"Усы выбесили". Американист об отставке Болтона из советников ТрампаДональд Трамп попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку. Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik назвал несколько причин для такого решения.
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Отставка Джона БолтонаДжон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
У Кима ядрен батон есть и он мог его выслать по почте у Каддафи его не было...
11 сентября, 21:21
Алексей Алекс
53100000
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