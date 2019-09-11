Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.

"Джон — человек, с которым у меня были хорошие отношения. Но он сделал некоторые ошибки. Он предлагал действовать с Северной Кореей как с Ливией. Не очень хорошее заявление, если учитывать, что произошло с (погибшим премьер-министром Ливии Муаммаром) Каддафи. Он (Болтон) был очень жестким парнем", — сказал Трамп журналистам.

Президент отметил, что не винит Ким Чен Ына за то, что он не захотел иметь дело с Болтоном. Трамп добавил, что было "не очень умно" предлагать ливийский подход в период переговоров с Северной Кореей.

Он также рассказал, как принималось решение об отставке Болтона.

"Он пришел ко мне поздно вечером за день (до отставки), <...> сел напротив меня, и я сказал: "Джон, если у тебя не получается договориться со столькими людьми и многие из нас не согласны с твоей тактикой, включая меня, я хотел бы, чтобы ты подал в отставку". И он это сделал. Надеюсь, что у него все будет хорошо", — рассказал Трамп.

Джон Болтон в интервью перед назначением на пост советника по нацбезопасности в марте 2018 года заявил, что единственным вариантом договориться с Северной Кореей является использование ливийской модели.

По словам источников агентства Блумберг, в понедельник на заседании в Овальном кабинете министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабления санкций против Ирана, чтобы возобновить переговоры с исламской республикой. Позднее в тот же день Трамп решил уволить Болтона, о чем было объявлено во вторник.