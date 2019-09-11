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РИА Новости

Представитель Якубовича объяснил, почему его возят в инвалидном кресле

21:11 11.09.2019 (обновлено: 21:13 11.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей КузнецовЛеонид Якубович
Леонид Якубович
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Представитель телеведущего Леонида Якубовича прокомментировал опубликованное в СМИ видео, на котором артист передвигается в инвалидном кресле.
По его словам, кадры сделаны в аэропорту города Тиват в Черногории, где Якубович проводил отпуск. Во время отдыха ведущий получил травму колена и использовал инвалидное кресло, чтобы не усугублять повреждения во время ходьбы.
© Кадр из видео канала "Super@Леонид Якубович в инвалидном кресле
Леонид Якубович в инвалидном кресле
© Кадр из видео канала "Super@
Леонид Якубович в инвалидном кресле
"Ничего страшного не произошло. Просто повредил колено на отдыхе в бассейне, все как у простых людей. Опасались перелома, рентген на месте сделать не удалось, поэтому решили перестраховаться", — рассказал он "Вечерней Москве".
По возвращении в столицу Якубовичу провели обследование, врачи не обнаружили перелома — только сильную гематому, добавил собеседник издания. Он отметил, что ведущий уже почти восстановился после травмы и готовится к новым съемкам передачи "Поле чудес".
Телеведущий Леонид Якубович
18 февраля, 19:02РИА Новости
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на "Поле чудес"
8625971130
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ТиватМоскваЧерногорияЛеонид ЯкубовичОбщество
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