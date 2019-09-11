Представитель Якубовича объяснил, почему его возят в инвалидном кресле

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Представитель телеведущего Леонида Якубовича прокомментировал опубликованное в СМИ видео, на котором артист передвигается в инвалидном кресле.

По его словам, кадры сделаны в аэропорту города Тиват в Черногории, где Якубович проводил отпуск. Во время отдыха ведущий получил травму колена и использовал инвалидное кресло, чтобы не усугублять повреждения во время ходьбы.

"Ничего страшного не произошло. Просто повредил колено на отдыхе в бассейне, все как у простых людей. Опасались перелома, рентген на месте сделать не удалось, поэтому решили перестраховаться", — рассказал он "Вечерней Москве"