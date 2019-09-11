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РИА Новости

В Тегеране прокомментировали антииранские заявления Нетаньяху

21:00 11.09.2019 (обновлено: 22:40 11.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТЕГЕРАН, 11 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что тот пытается остаться у власти с помощью антииранских заявлений и "стремления к аннексии".
"Нетаньяху в один день распространяет обвинения против Ирана, в другой заявляет о собственных злых намерениях аннексировать части Палестины, таким образом стремясь получить голоса для того, чтобы остаться у власти", - говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте ведомства.
По слова официального представителя МИД Ирана, таким образом премьер Израиля хочет продолжить свою агрессивную политику и экспансию.
Мусави, говоря о заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС), также отметил, что Тегеран поддерживает любые совместные шаги исламских стран, которые могут помешать экспансионистской политике Израиля.
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Нетаньяху призвал к "немедленным действиям" по вопросу Ирана
Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о том, что израильское правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Первые шаги Нетаньяху намерен предпринять сразу после формирования нового кабинета министров после выборов в кнессет 22 созыва, которые пройдут 17 сентября. ОИС проведет 15 сентября экстренное заседание глав МИД в Джидде по требованию Саудовской Аравии для обсуждения заявления Нетаньяху о намерении присоединить Иорданскую долину и аннексировать часть Западного берега реки Иордан.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля, ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще раздаются голоса о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
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МИД ИранаБиньямин НетаньяхуИранИзраильВ мире
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