В Тегеране прокомментировали антииранские заявления Нетаньяху

ТЕГЕРАН, 11 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что тот пытается остаться у власти с помощью антииранских заявлений и "стремления к аннексии".

"Нетаньяху в один день распространяет обвинения против Ирана, в другой заявляет о собственных злых намерениях аннексировать части Палестины, таким образом стремясь получить голоса для того, чтобы остаться у власти", - говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте ведомства.

По слова официального представителя МИД Ирана, таким образом премьер Израиля хочет продолжить свою агрессивную политику и экспансию.

Мусави, говоря о заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС), также отметил, что Тегеран поддерживает любые совместные шаги исламских стран, которые могут помешать экспансионистской политике Израиля.

Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о том, что израильское правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Первые шаги Нетаньяху намерен предпринять сразу после формирования нового кабинета министров после выборов в кнессет 22 созыва, которые пройдут 17 сентября. ОИС проведет 15 сентября экстренное заседание глав МИД в Джидде по требованию Саудовской Аравии для обсуждения заявления Нетаньяху о намерении присоединить Иорданскую долину и аннексировать часть Западного берега реки Иордан.