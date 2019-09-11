ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал решить проблему с вейпами, из-за которых в Штатах умерли пять человек, и анонсировал подготовку "очень жестких" рекомендаций по их распространению.
"Люди умирают от вейпов, так что мы очень пристально следим за этим… Это большая проблема, мы должны посмотреть, насколько она велика. Это очень ново, но надеюсь, что мы разберемся", - заявил Трамп.
По его словам, через пару недель администрация предложит "очень жесткие" рекомендации применительно к продаже вейпов.
"Вейпинг превратился в очень большой бизнес. Насколько я понимаю, это гигантский бизнес за очень короткое время. Мы не можем позволить, чтобы людям было плохо, и мы не можем позволить, чтобы наша молодежь страдала от этого", - добавил президент США.
6 сентября, 19:28Сказано в эфиреАналогичный вред. Медик о вспышке в США легочных заболеваний от вейповДепартамент здравоохранения штата Нью-Йорк назвал возможную причину вспышки легочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет. Психиатр-нарколог Алексей Смышляев в эфире радио Sputnik рассказал о рисках при курении вейпов.
Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. Расследуется более 450 случаев, подтверждены пять смертельных исходов. CDC предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".
Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из FDA обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Однако сотрудники минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы преждевременно.
10 сентября, 14:12Сказано в эфиреКак из выхлопной трубы. Эксперт рассказал о влиянии вейпов на здоровьеМинздрав РФ изучит связь между болезнями легких и электронными сигаретами после первого случая смерти от их курения в США. Глава Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как можно спасти здоровье.