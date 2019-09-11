ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал решить проблему с вейпами, из-за которых в Штатах умерли пять человек, и анонсировал подготовку "очень жестких" рекомендаций по их распространению.

"Люди умирают от вейпов, так что мы очень пристально следим за этим… Это большая проблема, мы должны посмотреть, насколько она велика. Это очень ново, но надеюсь, что мы разберемся", - заявил Трамп.

По его словам, через пару недель администрация предложит "очень жесткие" рекомендации применительно к продаже вейпов.

"Вейпинг превратился в очень большой бизнес. Насколько я понимаю, это гигантский бизнес за очень короткое время. Мы не можем позволить, чтобы людям было плохо, и мы не можем позволить, чтобы наша молодежь страдала от этого", - добавил президент США.

Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. Расследуется более 450 случаев, подтверждены пять смертельных исходов. CDC предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".