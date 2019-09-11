Трамп заявил о пяти кандидатах, которые "очень хотят" заменить Болтона

ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть пять человек, которые "очень хотят" занять должность советника по нацбезопасности вместо Джона Болтона.
"Есть пять человек, которые очень хотят этого … Пять человек, которых я считаю очень квалифицированными, это хорошие люди, с которыми я познакомился за последние три года. Мы объявим кого-нибудь примерно на следующей неделе", - сказал он в среду журналистам.
Ранее Трамп заявил, что он попросил Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил американскому лидеру свою отставку.
По словам источников агентства Блумберг, в понедельник на заседании в Овальном кабинете министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабления санкций против Ирана, чтобы возобновить переговоры с исламской республикой. Позднее в тот же день Трамп решил уволить Болтона, о чем было объявлено во вторник.
Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани. Так, глава госдепартамента Майк Помпео после отставки Болтона заявил, что встреча Трампа и Роухани на полях ГА ООН возможна.
Вчера, 18:32АкцентыНа Болтона тише. Трамп уволил главного "ястреба" Белого домаТрампу нужна была отъявленная русофобия Болтона, чтобы одним его видом развеять все сплетни о работе на Путина. Но, похоже, этот дядя с большими усами оказался таким резвым, что захотелось уши-то ему пооткрутить. Получилось, вместе с головой.