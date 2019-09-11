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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Трамп назвал стратегию Болтона по Венесуэле неуместной

20:37 11.09.2019 (обновлено: 20:38 11.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что расходился со своим бывшим советником по нацбезопасности Джоном Болтоном по вопросу Венесуэлы.
"Я расходился с Джоном Болтоном по Венесуэле. Я думаю, что он вышел за все рамки", - сказал Трамп, не приводя подробностей относительно сути разногласий.
Болтон добивался смены власти в Венесуэле путем экономического давления. СМИ США не раз писали о том, что Трампа раздражала неудача этой стратегии.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью в Киеве
Вчера, 18:32Акценты
На Болтона тише. Трамп уволил главного "ястреба" Белого домаТрампу нужна была отъявленная русофобия Болтона, чтобы одним его видом развеять все сплетни о работе на Путина. Но, похоже, этот дядя с большими усами оказался таким резвым, что захотелось уши-то ему пооткрутить. Получилось, вместе с головой.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеОтставка Джона БолтонаДжон БолтонДональд ТрампВенесуэлаСШАВ мире
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