Трамп назвал стратегию Болтона по Венесуэле неуместной

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что расходился со своим бывшим советником по нацбезопасности Джоном Болтоном по вопросу Венесуэлы.
"Я расходился с Джоном Болтоном по Венесуэле. Я думаю, что он вышел за все рамки", - сказал Трамп, не приводя подробностей относительно сути разногласий.
Болтон добивался смены власти в Венесуэле путем экономического давления. СМИ США не раз писали о том, что Трампа раздражала неудача этой стратегии.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Вчера, 18:32АкцентыНа Болтона тише. Трамп уволил главного "ястреба" Белого домаТрампу нужна была отъявленная русофобия Болтона, чтобы одним его видом развеять все сплетни о работе на Путина. Но, похоже, этот дядя с большими усами оказался таким резвым, что захотелось уши-то ему пооткрутить. Получилось, вместе с головой.