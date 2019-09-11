Трамп назвал стратегию Болтона по Венесуэле неуместной

На Болтона тише. Трамп уволил главного "ястреба" Белого дома Трампу нужна была отъявленная русофобия Болтона, чтобы одним его видом развеять все сплетни о работе на Путина. Но, похоже, этот дядя с большими усами оказался таким резвым, что захотелось уши-то ему пооткрутить. Получилось, вместе с головой.