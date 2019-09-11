Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма

"Я уже говорила с Андреем Петровичем, это просто ложь. Андрей Петрович однозначно говорил в интервью о том, что каннибализм не допустим и переступать ни с каких точек зрения ни с медицинской, ни с человеческой, ни с какой нельзя", - сказала Малышева.