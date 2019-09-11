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РИА Новости

Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма

20:27 11.09.2019 (обновлено: 04:35 12.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Телеведущая Елена Малышева . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева заявила РИА Новости, что публикации в СМИ со ссылкой на ее соведущего Андрея Продеуса о том, что каннибализм допустим, являются ложью, каннибализм не допустим ни с каких точек зрения.
Ранее издание URA.RU со ссылкой на соведущего Малышевой в телепрограмме "Жить здорово", врача-иммунолога и доктора медицинских наук Андрея Продеуса сообщило, что людям потреблять человечину можно, и вопреки устоявшемуся мнению каннибализм для здоровья не опасен.
"Я уже говорила с Андреем Петровичем, это просто ложь. Андрей Петрович однозначно говорил в интервью о том, что каннибализм не допустим и переступать ни с каких точек зрения ни с медицинской, ни с человеческой, ни с какой нельзя", - сказала Малышева.
"Я попросила Андрея Петровича, не знаю, сделал он это или нет, чтобы он в своем Instagram написал обращение. Если он еще не успел это сделать, то только потому, что он спасал чью-то жизнь", - заключила собеседница агентства.
Иллюстрация Елизаветы Щепиной
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