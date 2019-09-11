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РИА Новости

Онлайн-платформа "Профессионалы 4.0" привлекла более 4 тысяч участников

20:20 11.09.2019
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© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером
© Fotolia / Artur Marciniec
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Онлайн-платформа "Профессионалы 4.0", созданная по инициативе "Газпром нефти" для объединения корпораций и талантливых профессионалов, с начала 2019 года привлекла более 4000 новых участников, сообщает пресс-служба компании.
"Газпром нефть" стала партнером международного конгресса Северо-Западной секции SPE (Общества инженеров нефтегазовой промышленности), прошедшего в Санкт-Петербурге. Основная тема конгресса – влияние цифровой трансформации на развитие профессиональных компетенций персонала. В нем участвовали представители нескольких десятков крупнейших организаций из разных отраслей — "Газпром нефти", Wintershall, "Яндекса", McKinsey, Mars, "Ростелекома", HeadHunter, Сколтеха, Инжинирингового центра МФТИ, АНО "Цифровая экономика" и других. Они обсудили дефицит квалифицированных специалистов, с которым сталкиваются нефтегазодобывающие компании, поскольку многие талантливые "цифровые" кадры отдают предпочтение интернет-гигантам.
Как отметили в пресс-службе, крупнейшие компании начинают сами инвестировать в процесс подготовки нужных специалистов и создают привлекательные условия для удержания ценных сотрудников. Так, "Газпром нефть" много лет поддерживает профильные кафедры и магистерские программы ведущих вузов, развивает совместные научно-исследовательские лаборатории. Одним из инновационных решений компании стало создание платформы "Профессионалы 4.0", которая объединяет таланты и корпорации для реализации бизнес-проектов в составе гибких команд.

"Платформа "Профессионалы 4.0" формирует новую проектную экосистему для решения задач бизнеса. Проект также стал эффективным инструментом для профориентации старших школьников, студентов и финалистов конкурсов. С начала 2019 года на платформу привлечено более 4000 новых участников, сформировано 50 кросс-функциональных проектных команд, размещено более 80 интересных идей и задач, из которых 27 успешно реализованы", - говорится в сообщении.

В ближайшее время к платформе присоединятся более 1500 участников "Цифрового прорыва" – всероссийского конкурса ИТ-специалистов, а также новые бизнес-партнеры, отметили в компании.
"Платформа создает среду, в которой внешние таланты вливаются в существующие проектные команды и привносят новые, в том числе кросс-отраслевые, компетенции. Это способствует росту эффективности бизнеса и, безусловно, помогает привлекать талантливых IT-специалистов в нефтегазовую отрасль", - приводятся в сообщении слова директора по развитию платформы "Профессионалы 4.0" Николая Долгова.
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Платформа включает в себя онлайн-взаимодействие через сайт и мобильное приложение, а также офлайн-мероприятия для нетворкинга и профессионального развития. После регистрации участники получают доступ к базе и выбирают интересные для себя проекты. Платформа уже привлекла к сотрудничеству таких партнеров, как СИБУР, "Росэлектроника", "Ростелеком", "Россети", бизнес-школа СКОЛКОВО, Ernst & Young, администрация Ленинградской области и других.
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