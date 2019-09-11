Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка

Экс-сотрудница регионального Министерства образования сбила соседского подростка во дворе, когда он катался на велосипеде. Мальчик получил травмы, но его признали виновником ДТП, потому что он выехал со второстепенной дороги на главную.

Дело закрыли, но через год женщина подала иск с требованием возместить ей материальный ущерб. За несколько царапин на кузове автомобиля и сломанное зеркало она требует компенсацию в размере около ста тысяч рублей. По мнению родителей подростка, они ничего не должны истцу, потому что школьник получил перелом челюсти, сотрясение мозга, а лечение еще продолжается. Хозяйка автомобиля утверждает, что ее иномарка серьезно пострадала после столкновения.