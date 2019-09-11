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РИА Новости

Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка

20:16 11.09.2019 (обновлено: 23:51 11.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Бывшая мурманская чиновница потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею мальчика. Об этом сообщает НТВ.
Экс-сотрудница регионального Министерства образования сбила соседского подростка во дворе, когда он катался на велосипеде. Мальчик получил травмы, но его признали виновником ДТП, потому что он выехал со второстепенной дороги на главную.
Дело закрыли, но через год женщина подала иск с требованием возместить ей материальный ущерб. За несколько царапин на кузове автомобиля и сломанное зеркало она требует компенсацию в размере около ста тысяч рублей. По мнению родителей подростка, они ничего не должны истцу, потому что школьник получил перелом челюсти, сотрясение мозга, а лечение еще продолжается. Хозяйка автомобиля утверждает, что ее иномарка серьезно пострадала после столкновения.
На данный момент прошло только первое заседание суда.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Расскажите мне пожалуйста, где во дворе главные и второстепенные дороги. А то я езжу и не знаю
11 сентября, 20:56
Павел Левин
315101027
фио назовите, и конкретно - где, как и тд....
11 сентября, 20:40
anatol lekan леканцев
17345015
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