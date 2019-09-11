Макрон и Роухани провели телефонные переговоры

ТЕГЕРАН, 11 сен - РИА Новости. Президенты Ирана и Франции Хасан Роухани и Эммануэль Макрон в среду провели первый телефонный разговор после третьего этапа сокращения Тегераном обязательств по ядерной сделке.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского президента, Роухани заявил Макрону о готовности вернуться к выполнению положений соглашения по иранской атомной программе в случае наличия окончательных соглашений с Европой по реализации ядерной сделки.

"В случае завершения оформления соглашений с Европой мы готовы вернуться к обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий", - сказал Роухани, подчеркнув, что третий этап сокращения обязательств также является обратимым.

Он также призвал Европу выполнить свою роль в сохранении ядерного соглашения.

В свою очередь президент Франции заверил, что Париж продолжает работать в этом направлении.

В последнее время Иран и Франция ведут активный диалог о выработке механизмов, которые позволят вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий. Речь, в частности, идет о праве иранской стороны на торговлю нефтью.

Вплоть до третьего этапа сокращения Тегераном обязательств власти Ирана заявляли о наличии вероятности того, что с Европой удастся прийти по этим вопросам к соглашению, однако президент Ирана в итоге заявил, что соглашения достичь не удалось, хотя были устранены практически все противоречия.

На дальнейшую выработку взаимоприемлемых решений Тегеран отвел странам сделки еще два месяца до следующего этапа сокращения обязательств.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники также сообщала, что европейские дипломаты поддержали инициативу Франции по смягчению санкций в отношении Ирана. Идея заключалась в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана - предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.