Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Проживший три года в Германии россиянин вернулся на родину из-за издевательств со стороны мигрантов в немецких школах, с которыми столкнулся его сын.

В 2016 году программист Николай Эрней уехал в ФРГ, где получил гражданство как поздний переселенец — его мама и бабушка были немками. Мужчина не испытывал сложностей с поиском работы, однако вскоре столкнулся с другими трудностями: его маленького сына стали травить дети беженцев.

Как отметил Эрней, в Германии ребенка заставляют общаться с переселенцами из ближневосточных стран помимо воли, однако пожаловаться на это могут лишь представители государства, а не родители.

"В местной школе его избивали и душили, втыкали карандаш в горло, мы не могли его защитить. Потому что это делали беженцы", — рассказал он "МК" .

Как считает Эрней, агрессивное поведение таких детей объясняется тем, что в Германии "наказание несоразмерно преступлению" и у беженцев возникает ощущение безнаказанности. При этом жаловаться на них боятся из-за возможных обвинений в дискриминации приезжих.

"Да ему на его далекой родине просто отрубят руку за то, что он натворил! А здесь, в Германии, можно все", — пояснил собеседник издания.

Николай стал бояться, что в какой-то день его ребенок просто не вернется из школы.

Сын Эрнея оказался единственным русским немцем в классе. Однажды он пожаловался отцу на то, что его считают "злым". Оказалось, что, рассказывая ученикам о Второй мировой войне, педагог заявила, что "плохие русские" убили много "добрых немцев".

Через какое-то время сын Николая сказал, что больше не хочет посещать занятия. Эрней хотел перевести мальчика в школу при российском посольстве, однако в этом случае его бы оштрафовало немецкое учебное заведение за "прогулы". В итоге мужчина принял решение вернуться на родину и отправить сына в новом учебном году в российскую школу. Но, по немецким законам, ребенку запрещено учиться за пределами Германии.

"Служба Югендамт (социальная служба по делам молодежи. — Прим. ред.) запрещает родителям увозить немецких детей в другую страну под угрозой лишения родительских прав. <…> Я осознаю, чем лично мне это грозит: арестом счетов, невозможностью въехать в ЕС без опасения, что меня могут задержать по прилете", — рассказал Николай, подавший на ФРГ иск от имени сына.

Эрней заметил, что сегодня и сами немцы не знают, как решить проблему насилия со стороны мигрантов. Однако властям выгодно такое положение дел в стране, уверен он.