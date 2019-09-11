Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T20:02Z
https://ria.ru/20190911/1558587708.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147581/03/1475810382_0:129:2201:1367_1036x0_80_0_0_db559613133982297329c9ca5fe35e64.jpg
РИА Новости

Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов

19:54 11.09.2019 (обновлено: 20:02 11.09.2019)
57250
© РИА Новости / Сергей Строителев / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока на железнодорожном вокзале в Мюнхене
Беженцы с Ближнего Востока на железнодорожном вокзале в Мюнхене
© РИА Новости / Сергей Строителев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Проживший три года в Германии россиянин вернулся на родину из-за издевательств со стороны мигрантов в немецких школах, с которыми столкнулся его сын.
В 2016 году программист Николай Эрней уехал в ФРГ, где получил гражданство как поздний переселенец — его мама и бабушка были немками. Мужчина не испытывал сложностей с поиском работы, однако вскоре столкнулся с другими трудностями: его маленького сына стали травить дети беженцев.
Беженцы из Сирии на центральном железнодорожном вокзале в Мюнхене
25 октября 2018, 08:00РИА Новости
Преступник или иждивенец. Германии не удается обустроить своих мигрантов
Как отметил Эрней, в Германии ребенка заставляют общаться с переселенцами из ближневосточных стран помимо воли, однако пожаловаться на это могут лишь представители государства, а не родители.

"В местной школе его избивали и душили, втыкали карандаш в горло, мы не могли его защитить. Потому что это делали беженцы", — рассказал он "МК".

Как считает Эрней, агрессивное поведение таких детей объясняется тем, что в Германии "наказание несоразмерно преступлению" и у беженцев возникает ощущение безнаказанности. При этом жаловаться на них боятся из-за возможных обвинений в дискриминации приезжих.
"Да ему на его далекой родине просто отрубят руку за то, что он натворил! А здесь, в Германии, можно все", — пояснил собеседник издания.
Николай стал бояться, что в какой-то день его ребенок просто не вернется из школы.
Сын Эрнея оказался единственным русским немцем в классе. Однажды он пожаловался отцу на то, что его считают "злым". Оказалось, что, рассказывая ученикам о Второй мировой войне, педагог заявила, что "плохие русские" убили много "добрых немцев".
Активисты движения PEGIDA Патриотические европейцы против исламизации Запада во время митинга в Дрездене. Архивное фото
10 сентября 2018, 08:00РИА Новости
Из церкви — мечеть: как немцы уживаются с мигрантами
Через какое-то время сын Николая сказал, что больше не хочет посещать занятия. Эрней хотел перевести мальчика в школу при российском посольстве, однако в этом случае его бы оштрафовало немецкое учебное заведение за "прогулы". В итоге мужчина принял решение вернуться на родину и отправить сына в новом учебном году в российскую школу. Но, по немецким законам, ребенку запрещено учиться за пределами Германии.
"Служба Югендамт (социальная служба по делам молодежи. — Прим. ред.) запрещает родителям увозить немецких детей в другую страну под угрозой лишения родительских прав. <…> Я осознаю, чем лично мне это грозит: арестом счетов, невозможностью въехать в ЕС без опасения, что меня могут задержать по прилете", — рассказал Николай, подавший на ФРГ иск от имени сына.
Эрней заметил, что сегодня и сами немцы не знают, как решить проблему насилия со стороны мигрантов. Однако властям выгодно такое положение дел в стране, уверен он.
"Перед лицом реальной опасности все другие вопросы обычно уходят на задний план. Никому не нужны свобода слова, честные выборы, рост благосостояния. Потому что, когда улицы заполоняют убийцы и насильники, главным становится: купить железную дверь и провожать детей в школу", — цитирует его газета.
Мигранты в Средиземном море
29 марта, 08:00РИА Новости
Мигранты, захватившие своих спасителей, сделали подарок ультраправым
4954024289844
Обсудить 40
ГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Пропаганда такая пропаганда, в россию больше мигрантов приезжает чем в европу, по открытой статистике, преступлений совершаемых мигрантами в разы больше) по той же статистике)
11 сентября, 20:03
ffasfegsf
433309126
Почувствуйте на своей шкуре материнскую любовь старушки канцлера
11 сентября, 20:01
Евгений Шевелев
107130106
Рекомендуем
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
РИА
Новости
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Логотип компании Skoda
СМИ опубликовали фотографии новой Skoda Octavia
Пенсионерки из Ленобласти спилили детские качели, мешавшие их подруге
Лента
новостей
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Места в очередях за iPhone 11 продают по цене до 500 тысяч рублей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявления на премии GQ по поводу митингов в Москве
Анастасия Заворотнюк
"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Приготовление шаурмы
Пять жителей Уфы находятся в тяжелом состоянии после отравления шаурмой
Леонид Якубович
Представитель Якубовича объяснил, почему его возят в инвалидном кресле
В Антарктиде нашли затерянную пещеру
В Антарктиде нашли "затерянную" пещеру
Прохожие на улице Уолл-Стрит в Нью-Йорке, США
Реальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет
Лайнер Мустай Карим на заводе Красное Сормово
В Нижнем Новгороде впервые за 60 лет спустили на воду круизный лайнер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26Путин прилетел в Дагестан
12:26В МИД назвали условия для сокращения ядерных вооружений
12:22Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ
12:20"Роскосмос" рассекретил документы, связанные с началом лунной гонки
12:19"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны полковой комплект С-400
12:19Глава Еврокомиссии раскритиковал кампании против массовой вакцинации
12:15В Ереване у здания суда собрались сторонники и противники Кочаряна
12:15СМИ: начало суда над новозеландским стрелком перенесли из-за Рамадана
12:14Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце
12:12В Петербурге представители ШОС обсудят борьбу с террористами и их дронами
12:10В Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса
12:09Эксперт назвал политику Ирана по постепенному выходу из СВПД эффективной
12:08Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку
12:06В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
Лента новостейМолния