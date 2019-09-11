В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"

Кроме того, по его словам, Украина платит по пересмотренной цене за тот газ, который реально физически взяла в 2013 и 2014 годах.

"Мы должны заплатить за газ, который физически мы взяли, 4 миллиарда долларов по цене непересмотренной. После просмотра цены мы должны заплатить 2 миллиарда - то есть 2 миллиарда мы фактически "отбили" в арбитраже по делу о поставке газа. И потом, поскольку мы выиграли еще дело по транзиту газа 2 миллиарда с копейками, был сделан зачет. Таким образом, мы не должны платить эти 2 миллиарда. То есть, с финансовой точки зрения гораздо выгоднее платить юристам и ходить в суды вместо того, чтобы платить десятки миллиардов долларов Газпрому", - подчеркнул Витренко.