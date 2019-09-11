В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"

КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Арбитражи с "Газпромом" стоят миллионы долларов в год, сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"Работает довольно мощная команда со стороны "Нафтогаза", относительно внешних юристов. В принципе, мы говорим о миллионах долларов в год. Предыдущий арбитраж длился 5 лет, соответственно, мы можем посчитать. Но с другой стороны, например, благодаря этому арбитражу мы добились того, что мы не должны "Газпрому" по так называемому "бери или плати" принципу. Если посчитать, до конца контракта это составило бы 80 миллиардов долларов. То есть мы не платим эти 80 миллиардов долларов", - сказал Витренко агентству УНН.
Кроме того, по его словам, Украина платит по пересмотренной цене за тот газ, который реально физически взяла в 2013 и 2014 годах.
"Мы должны заплатить за газ, который физически мы взяли, 4 миллиарда долларов по цене непересмотренной. После просмотра цены мы должны заплатить 2 миллиарда - то есть 2 миллиарда мы фактически "отбили" в арбитраже по делу о поставке газа. И потом, поскольку мы выиграли еще дело по транзиту газа 2 миллиарда с копейками, был сделан зачет. Таким образом, мы не должны платить эти 2 миллиарда. То есть, с финансовой точки зрения гораздо выгоднее платить юристам и ходить в суды вместо того, чтобы платить десятки миллиардов долларов Газпрому", - подчеркнул Витренко.