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РИА Новости

Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*

19:46 11.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КАЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Приволжский окружной военный суд приговорил жителя Татарстана Алексея Верезумского к 9 годам колонии за вербовку в запрещённую в РФ террористическую организацию "Имарат Кавказ"* и перевод денег "Аль-Каиде"*, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 47-летнего Алексея Верезумского, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей "содействие террористической деятельности", - говорится в сообщении.
Следствие и суд установили, что в селе Ютазы Верезумский совместно с лицом, которое в настоящее время объявлено в международный розыск, незаконно вербовал и привлекал местных жителей к вступлению в состав международной террористической организации "Имарат Кавказ"* и склонял их к совершению преступлений террористической направленности на территории Северокавказского региона.
Кроме того, как установлено, в 2012 году Верезумский перевел 27,4 тысячи долларов в Пакистан для финансирования незаконных вооруженных формирований в составе международной террористической организации "Аль-Каида"*.
Вину Верезумский не признал.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Зал судебных заседаний
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Аль-КаидаСледственный комитет РФТатарстанРоссияПроисшествия
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