Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*

КАЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Приволжский окружной военный суд приговорил жителя Татарстана Алексея Верезумского к 9 годам колонии за вербовку в запрещённую в РФ террористическую организацию "Имарат Кавказ"* и перевод денег "Аль-Каиде"*, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 47-летнего Алексея Верезумского, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей "содействие террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в селе Ютазы Верезумский совместно с лицом, которое в настоящее время объявлено в международный розыск, незаконно вербовал и привлекал местных жителей к вступлению в состав международной террористической организации "Имарат Кавказ"* и склонял их к совершению преступлений террористической направленности на территории Северокавказского региона.