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РИА Новости
Новости Подмосковья

Семь спортивных объектов появятся в Московской области до конца года

19:44 11.09.2019
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© РИА Новости / Антон ДенисовБассейн в многофункциональном спортивном комплексе
Бассейн в многофункциональном спортивном комплексе
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. До конца года в Московской области откроются семь спортивных объектов. Это будут три ФОКа, два стадиона, бассейн и дворец спорта, сообщил телеканал "360". Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что создать в регионе спортивную инфраструктуру – это одна из основных целей.
"Строительству спортивных объектов на территории Московской области мы уделяем особое внимание. В регионе работает несколько программ, направленных на развитие спортивной инфраструктуры. Мы не только строим новые объекты, но и реконструируем и модернизируем уже существующие", – пояснил Роман Терюшков.
Так, один из новых ФОКов появится в Шатуре: спортивный зал, зал единоборств, раздевалки и душевые будут ждать местных жителей.
В Балашихе в физкультурно-оздоровительном комплексе откроется бассейн 25×16 метров. А в Богородском городском округе появится комплекс площадью более 5 тысяч квадратных метров. В нем кроме административно-хозяйственных помещений будет универсальный спортивный зал и зал для настольного тенниса.
В Пущине закончится капитальный ремонт дворца спорта "Ока". Там появится универсальный спортивный зал, тренажерный и зал для аэробики, а также помещения для борьбы, спортивной хореографии и бассейн 25×13 метров.
В Чехове и Красногорске завершится реконструкция стадионов. В чеховском "Химике" появятся новое футбольное поле, трибуны на 1200 мест и спортплощадка с беговыми дорожками.
Стадион "Машиностроитель" в Красногорске получит поле с подогревом, беговые дорожки, а также специальные сектора для волейбола и баскетбола.
В Ликино-Дулеве откроется бассейн "Дивный". Он будет поделен на два отсека: большой бассейн – 25×10 метров и малый – 10×4 метра.
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