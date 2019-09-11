Семь спортивных объектов появятся в Московской области до конца года

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. До конца года в Московской области откроются семь спортивных объектов. Это будут три ФОКа, два стадиона, бассейн и дворец спорта, сообщил телеканал До конца года в Московской области откроются семь спортивных объектов. Это будут три ФОКа, два стадиона, бассейн и дворец спорта, сообщил телеканал "360". Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что создать в регионе спортивную инфраструктуру – это одна из основных целей.

"Строительству спортивных объектов на территории Московской области мы уделяем особое внимание. В регионе работает несколько программ, направленных на развитие спортивной инфраструктуры. Мы не только строим новые объекты, но и реконструируем и модернизируем уже существующие", – пояснил Роман Терюшков.

Так, один из новых ФОКов появится в Шатуре: спортивный зал, зал единоборств, раздевалки и душевые будут ждать местных жителей.

В Балашихе в физкультурно-оздоровительном комплексе откроется бассейн 25×16 метров. А в Богородском городском округе появится комплекс площадью более 5 тысяч квадратных метров. В нем кроме административно-хозяйственных помещений будет универсальный спортивный зал и зал для настольного тенниса.

В Пущине закончится капитальный ремонт дворца спорта "Ока". Там появится универсальный спортивный зал, тренажерный и зал для аэробики, а также помещения для борьбы, спортивной хореографии и бассейн 25×13 метров.

В Чехове и Красногорске завершится реконструкция стадионов. В чеховском "Химике" появятся новое футбольное поле, трибуны на 1200 мест и спортплощадка с беговыми дорожками.

Стадион "Машиностроитель" в Красногорске получит поле с подогревом, беговые дорожки, а также специальные сектора для волейбола и баскетбола.