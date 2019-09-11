В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Оплата проезда в московском метро с помощью технологии распознавания лиц станет еще одним альтернативным способом оплаты проезда, который значительно сэкономит время пассажиров, заявил РИА Новости руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов во вторник сообщил, что к концу 2020 года в Московском метрополитене могут ввести оплату проезда по системе распознавания лиц. Он отметил, что Москва будет одним из первых городов, где будет внедрена подобная технология. Позже в пресс-службе метрополитена уточнили РИА Новости, что совместно с ВТБ и Сбербанком проводят внутреннее тестирование оплаты проезда с помощью биометрии, в котором пассажиры не участвуют.

"Данная технология станет еще одним альтернативным способом оплаты проезда, который значительно сэкономит время пассажиров", - цитирует Киричека пресс-служба ВТБ.

Вице-президент ВТБ также подчеркнул, что банк будет осуществлять эквайринг этого процесса. "ВТБ ведет подготовительные работы к запуску пилотного тестирования технологии по распознаванию лиц при оплате проезда на турникетах и в кассах московского метрополитена", - добавил он.