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РИА Новости

В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу

19:32 11.09.2019 (обновлено: 19:49 11.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры московского метро проходят через турникеты на станции "Октябрьское Поле"
Пассажиры московского метро проходят через турникеты на станции Октябрьское Поле
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Оплата проезда в московском метро с помощью технологии распознавания лиц станет еще одним альтернативным способом оплаты проезда, который значительно сэкономит время пассажиров, заявил РИА Новости руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.
Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов во вторник сообщил, что к концу 2020 года в Московском метрополитене могут ввести оплату проезда по системе распознавания лиц. Он отметил, что Москва будет одним из первых городов, где будет внедрена подобная технология. Позже в пресс-службе метрополитена уточнили РИА Новости, что совместно с ВТБ и Сбербанком проводят внутреннее тестирование оплаты проезда с помощью биометрии, в котором пассажиры не участвуют.
"Данная технология станет еще одним альтернативным способом оплаты проезда, который значительно сэкономит время пассажиров", - цитирует Киричека пресс-служба ВТБ.
Вице-президент ВТБ также подчеркнул, что банк будет осуществлять эквайринг этого процесса. "ВТБ ведет подготовительные работы к запуску пилотного тестирования технологии по распознаванию лиц при оплате проезда на турникетах и в кассах московского метрополитена", - добавил он.
В свою очередь Сбербанк ранее в среду рассказал, как будет применяться эта технология: пассажиру нужно будет заранее пройти регистрацию в специальном мобильном приложении и посмотреть в камеру рядом с турникетом.
Пассажир московского метро проходит через турникет на станции Октябрьское Поле
18:30РИА Новости
Сбербанк рассказал о технологии оплаты проезда по лицу в московском метро
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Максим ЛиксутовВТБМоскваРоссияМосковский метрополитенОбщество
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