США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. США одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов, сообщил в среду Пентагон.

По существующей практике продажу одобрил госдепартамент, а сообщило о ней Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны в структуре Пентагона.

"Предлагаемая продажа поможет целям внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов. Она улучшит безопасность союзника по НАТО", - говорится в сообщении.

"Предлагаемая продажа F-35 даст Польше значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США", - уточнили в Пентагоне.

Предполагается, что F-35 заменят имеющиеся у Польши самолеты Миг-29 и Су-22 советского производства, причем Пентагон рассчитывает, что у Варшавы не возникнет сложностей в интеграции новых самолетов в свои вооруженные силы.