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РИА Новости

США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35

19:25 11.09.2019 (обновлено: 19:37 11.09.2019)
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© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель ВВС США F-35A Lightning II
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. США одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов, сообщил в среду Пентагон.
По существующей практике продажу одобрил госдепартамент, а сообщило о ней Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны в структуре Пентагона.
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"Предлагаемая продажа поможет целям внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов. Она улучшит безопасность союзника по НАТО", - говорится в сообщении.
"Предлагаемая продажа F-35 даст Польше значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США", - уточнили в Пентагоне.
Предполагается, что F-35 заменят имеющиеся у Польши самолеты Миг-29 и Су-22 советского производства, причем Пентагон рассчитывает, что у Варшавы не возникнет сложностей в интеграции новых самолетов в свои вооруженные силы.
Ранее о возможной продаже Польше американских самолетов заявлял президент США Дональд Трамп.
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F-35ПольшаСШАВ мире
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