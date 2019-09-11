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РИА Новости

Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей

19:16 11.09.2019
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© REUTERS / Stephen LamПрезентация iPhone 11
Презентация iPhone 11
© REUTERS / Stephen Lam
Презентация iPhone 11. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пользователи сервисов объявлений после презентации новых iPhone традиционно начали предлагать места в очереди за ними по цене до 500 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службах Avito и "Юлы".
Apple во вторник представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартуют в России с 18 сентября (в других странах - с 13 сентября), продажи - с 20 сентября. Цена на iPhone 11 будет составлять от 59,99 тысячи рублей, iPhone Pro от 89,99 тысячи рублей, iPhone Pro Max - от 99,99 тысячи рублей. Самый дорогой смартфон - iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт обойдется в 131,99 тысячи рублей. Продажи новинок стартуют в один день в магазинах сразу нескольких ритейлеров, однако очередь традиционно выстраивается лишь к одному салону в центре Москвы.
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На сервисах бесплатных объявлений, как рассказали их представители, уже появились предложения о продаже места в очереди за новинками и о продаже этих смартфонов дороже объявленных Apple цены.
"Традиционно пользователи Avito предлагают услугу по занятию места в очереди за новым смартфоном в день продаж. Первые подобные предложения появились на Avito еще 9 сентября. 11 сентября на Avito опубликовано 75 объявлений о продаже места в очереди за iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max", - рассказали в пресс-службе сервиса.
Там отметили, что самые предприимчивые готовы встать в очередь с 11 сентября, чтобы приобрести новую модель одними из первых в стране. Стоимость услуги – 400 тысяч рублей. Целая команда из трех человек готова отстоять очередь за 3 дня до официальных продаж за 200 тысяч рублей. В объявлении сказано, что у "отряда" разработан план, как попасть в первую десятку покупателей. Другой пользователь готов занять очередь за три дня до начала продаж (17 сентября) за 150 тысяч рублей.
На "Юле" самые первые объявления о продаже места в очереди за новинкой стали появляться сразу же после презентации. "В начале дня минимальная цена составляла 80 тысяч рублей, но сейчас появились и более "бюджетные предложения". Максимальная цена за место сейчас составляет 500 тысяч рублей - автор готов вставать за неделю до начала продаж", - рассказали в пресс-службе "Юлы".
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В Avito также рассказали, что на 11 сентября на сервисе размещено уже более 180 объявлений о предзаказе iPhone 11, а днем ранее на сайте было всего 27 предложений, то есть количество объявлений после презентации Apple выросло почти в 7 раз. Стоимость нового iPhone по предзаказу на Avito начинается от 45,75 тысячи рублей. Максимальная цена зафиксирована в Москве: новую модель смартфона предлагают за 200 тысяч рублей. Автор объявления обязуется доставить iPhone 11 и 11 Pro в день начала продаж в России – 20 сентября.
По данным Avito, 10 сентября, в день презентации новинок Apple, число поисковых запросов "iphone" и "айфон" на сайте достигло максимального значения: с начала года рост составил +35%. "Пик интереса россиян к продукции Apple был достигнут именно 10 сентября: в этот день iPhone поднялся на три позиции и занял 13 место в рейтинге самых востребованных товаров у россиян", - сказали в компании.
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Там добавили, что интерес к iPhone 11 вырос в 2 раза по сравнению с прошлогодней новинкой iPhone XS, презентация которого состоялась 12 сентября 2018 года. Эксперты отмечают, что ажиотаж вокруг новой модели смартфона от Apple ожидается не меньший, чем в прошлые годы.
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AvitoПИКAppleРоссияОбщество
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