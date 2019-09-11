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РИА Новости

На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора

19:15 11.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / ИНФОРМАВТОДОР / Андрей Костюк
Андрей Костюк
CC BY-SA 4.0 / ИНФОРМАВТОДОР /
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Совет Государственной Думы намерен пригласить на свое октябрьское заседание главу Росавтодора Андрея Костюка, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Жуков отметил, что в среду Совет Думы заслушал доклад руководителя Росстата Павла Малкова, "который сегодня сосредоточился на показателях социально-экономического развития Российской Федерации и демографического, показателях средней заработной платы, рождаемости, смертности населения".
"Мы решили и в дальнейшем приглашать руководителей различных служб и ведомств, которые, как правило, не попадают на правительственный час, заслушивать их доклады на Совете Государственной Думы. На Совет, который состоится в октябре, решили пригласить руководителя Росавтодора", - сообщил парламентарий.
Жуков также добавил, что на заседании в среду была создана рабочая группа во главе с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым. Предполагается, что эта группа подготовит "техзадание" для Росстата по предоставлению депутатам наиболее важной статистической информации.
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"Потому что те данные, которые мы сегодня получили.., дают очень хорошее представление о различных социально-экономических показателях как в разрезе времени, так и в разрезе регионов Российской Федерации, и содержат важную информацию для депутатов Государственной Думы", - сказал Жуков.
Как сообщается на сайте Госдумы, рабочая группа создана по инициативе спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Отмечается, что также Володин предложил при проведении парламентских слушаний обязательно приглашать представителей Росстата. По его словам, это позволит депутатам получать объективную информацию в той или иной сфере, основываясь на данных Росстата.
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Александр ЖуковАндрей КостюкГосдума РФРосавтодорРоссия
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