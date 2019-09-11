На севере Красноярского края опрокинулся автобус

КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Автобус с пассажирами опрокинулся на автодороге Норильск-Алыкель на севере Красноярского края, помощь врачей потребовалась семи людям, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"На автодороге Норильск-Алыкель 52-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь со стороны района Кайеркан, неправильно выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожных условий, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание автобуса... За медицинской помощью обратились семь пассажиров. В автобусе в момент столкновения находились, предварительно, 10 человек. Водитель в ДТП не пострадал", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что водитель покинул место ДТП. По факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. Состояние пострадавших уточняется.
В Норильске в среду выпал первый снег. Дорога Норильск-Алыкель была перекрыта для движения легковых автомобилей из-за гололеда. Также в городе объявлено штормовое предупреждение. По данным сервиса "Яндекс.погода", в Норильске сейчас около ноля градусов и небольшой снег.