На севере Красноярского края опрокинулся автобус

"На автодороге Норильск-Алыкель 52-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь со стороны района Кайеркан, неправильно выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожных условий, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание автобуса... За медицинской помощью обратились семь пассажиров. В автобусе в момент столкновения находились, предварительно, 10 человек. Водитель в ДТП не пострадал", - говорится в сообщении.