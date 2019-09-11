Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании

ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о начале предвыборной кампании, формально попросив генерал-губернатора о роспуске парламента.

"Этой осенью канадцы снова проголосуют за будущее Канады, каким они его хотят видеть… В конечном итоге политика – для людей , кем бы вы ни были, вы заслуживаете реального плана для вашего будущего, для реальных людей. Нам очень многое предстоит сделать, под руководством либерального правительства Канада продолжит двигаться вперед", - сказал Трюдо у резиденции генерал-губернатора Канады Жули Пейетт. Трансляция велась в Facebook.

В ходе встречи с генерал-губернатором действующий премьер передал прошение о роспуске парламента. Оно было принято, что фактически ознаменовало начало 40-дневной предвыборной кампании. Выборы пройдут 21 октября.

"За последние четыре года мы сделали многое, но это только начало. И канадцам предстоит сделать важный выбор: вернемся ли к политике прошлого или продолжим двигаться вперед. В этом выбор и это ясно и важно", - сказал Трюдо, представляющий Либеральную партию. Основная предвыборная борьба развернется на предстоящих выборах между либералами и Консервативной партией. По итогам прошедших в 2015 году выборов большинство в парламенте получили либералы, лидер их партии, Джастин Трюдо, занял кресло премьер-министра.