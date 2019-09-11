Иностранцам-выпускникам российских вузов упростят получение гражданства

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. МВД разработает законопроект, позволяющий в упрощенном порядке получать гражданство иностранным выпускникам российских вузов, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Как отмечается на сайте министерства, документ коснется иностранцев и лиц без гражданства, с отличием очно окончивших государственные учебные заведения.
Отмечается, что обратиться за российским паспортом смогу как те, кто встал на учет по месту пребывания, либо зарегистрировался по месту жительства, "то есть как в случае получения разрешения на временное проживание и вида на жительство, так и в отсутствие таких документов".
"Таким образом, срок приобретения российского гражданства указанной категорией лиц сократится до года", — отметила официальный представитель МВД.
Как сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, цель предлагаемых изменений — удовлетворить потребность российской науки и экономики в высококвалифицированных специалистах.
Согласно действующему законодательству, выпускники российских вузов и научных организаций вправе приобрести российское гражданство в упрощенном порядке при наличии вида на жительство и проработав не менее трех лет.
При этом после окончания обучения они находятся в России в статусе временно пребывающих. До получения вида на жительство им необходимо получить разрешение на временное проживание.