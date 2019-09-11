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РИА Новости

В Москве осудили экс-замглаву ОВД Лефортово по делу о присвоении денег

18:53 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в среду приговорил к восьми годам колонии бывшего замначальника отдела полиции по столичному району Лефортово Анзора Шулая, которого обвиняли в присвоении 7 миллионов рублей и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд приговорил Шулая к восьми годам колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
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Другого фигуранта дела - Евгения Тарасова - суд приговорил к трем годам и 11 месяцам колонии, добавили в суде, отметив, что он был освобожден в зале суда после зачета дней, проведенных под стражей.
По версии следствия, Шулая в период с августа 2015 по май 2016 года из корыстной заинтересованности присвоил изъятые по находящемуся в его производстве уголовному делу деньги в сумме не менее 7 миллионов рублей.
Чтобы замести следы, начальник следственного отделения вышел на связь с потерпевшим по аналогичному уголовному делу и предложил ему за "вознаграждение" изменить свои показания: мужчина должен был сообщить о том, что в ходе кражи у него похитили не 400 тысяч рублей, а 10 миллионов, а также сфальсифицировать расписку, утверждало следствие.
Потерпевший не согласился участвовать в афере и рассказал о его замысле коллегам следователя.
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Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в России
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