В Москве осудили экс-замглаву ОВД Лефортово по делу о присвоении денег

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в среду приговорил к восьми годам колонии бывшего замначальника отдела полиции по столичному району Лефортово Анзора Шулая, которого обвиняли в присвоении 7 миллионов рублей и злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд приговорил Шулая к восьми годам колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.

Другого фигуранта дела - Евгения Тарасова - суд приговорил к трем годам и 11 месяцам колонии, добавили в суде, отметив, что он был освобожден в зале суда после зачета дней, проведенных под стражей.

По версии следствия, Шулая в период с августа 2015 по май 2016 года из корыстной заинтересованности присвоил изъятые по находящемуся в его производстве уголовному делу деньги в сумме не менее 7 миллионов рублей.

Чтобы замести следы, начальник следственного отделения вышел на связь с потерпевшим по аналогичному уголовному делу и предложил ему за "вознаграждение" изменить свои показания: мужчина должен был сообщить о том, что в ходе кражи у него похитили не 400 тысяч рублей, а 10 миллионов, а также сфальсифицировать расписку, утверждало следствие.