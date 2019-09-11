Эфиопия заинтересована в росте российских инвестиций

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Эфиопия заинтересована в росте инвестиций российских компаний, приветствует их участие в различных секторах экономики, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу.

Андаргачеу находится с рабочим визитом в Москве, накануне прошли его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министры договорились, в частности, о проведении в начале октября в Санкт-Петербурге седьмого заседания российско-эфиопской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Торговые отношения РФ и Эфиопии находятся на низком уровне. Мы хотим их расширять. Российские компании приходят с инвестициями в нашу страну. Но сегодня в нашу страну инвестируют из разных частей мира – Китая, Индии, Ближнего Востока, Европы. Мы подталкиваем российскую сторону продвигать российские компании в Эфиопии, участвовать в различных экономических проектах. У нас есть хорошее понимание в этом вопросе", - сказал министр.

"В целом мы приветствуем инвестиции российских компаний в Эфиопии. Мы пытаемся привлечь их на наш рынок", - подчеркнул он.

Глава МИД африканской республики убежден, что в сфере горнодобывающей промышленности РФ и Эфиопия могут работать вместе. "В Эфиопии есть российские компании по разведке месторождений углеводородов. Мы хотим, чтобы больше российских компаний работали в горнодобывающей отрасли Эфиопии", - добавил он.

Подводя итоги своего визита в Москву, он отметил, что целью поездки было укрепление сотрудничества между РФ и Эфиопией. "Переговоры были продуктивными. Мы договорились не только о конкретных областях взаимодействия, но также и о сотрудничестве на двусторонней основе, и на международной арене. Если российско-эфиопские отношения станут более крепкими, Эфиопия станет воротами России в Африку, поскольку у Эфиопии очень удачное стратегическое расположение на континенте. Оба наших народа выиграют от развития наших отношений", - подчеркнул Андаргачеу.