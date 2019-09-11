Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T18:46Z
https://ria.ru/20190911/1558586067.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155851/90/1558519002_0:172:2918:1813_1036x0_80_0_0_c744e4692b52c7b2bf23cdfed45c36a9.jpg
РИА Новости

Эфиопия заинтересована в росте российских инвестиций

18:38 11.09.2019 (обновлено: 18:46 11.09.2019)
179
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу в Доме приемов МИД России в Москве. 10 сентября 2109
Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу в Доме приемов МИД России в Москве. 10 сентября 2109
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Эфиопия заинтересована в росте инвестиций российских компаний, приветствует их участие в различных секторах экономики, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу.
Андаргачеу находится с рабочим визитом в Москве, накануне прошли его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министры договорились, в частности, о проведении в начале октября в Санкт-Петербурге седьмого заседания российско-эфиопской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Торговые отношения РФ и Эфиопии находятся на низком уровне. Мы хотим их расширять. Российские компании приходят с инвестициями в нашу страну. Но сегодня в нашу страну инвестируют из разных частей мира – Китая, Индии, Ближнего Востока, Европы. Мы подталкиваем российскую сторону продвигать российские компании в Эфиопии, участвовать в различных экономических проектах. У нас есть хорошее понимание в этом вопросе", - сказал министр.
"В целом мы приветствуем инвестиции российских компаний в Эфиопии. Мы пытаемся привлечь их на наш рынок", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу
18:21РИА Новости
Россия и Эфиопия не обсуждают открытие военной базы в республике
Глава МИД африканской республики убежден, что в сфере горнодобывающей промышленности РФ и Эфиопия могут работать вместе. "В Эфиопии есть российские компании по разведке месторождений углеводородов. Мы хотим, чтобы больше российских компаний работали в горнодобывающей отрасли Эфиопии", - добавил он.
Подводя итоги своего визита в Москву, он отметил, что целью поездки было укрепление сотрудничества между РФ и Эфиопией. "Переговоры были продуктивными. Мы договорились не только о конкретных областях взаимодействия, но также и о сотрудничестве на двусторонней основе, и на международной арене. Если российско-эфиопские отношения станут более крепкими, Эфиопия станет воротами России в Африку, поскольку у Эфиопии очень удачное стратегическое расположение на континенте. Оба наших народа выиграют от развития наших отношений", - подчеркнул Андаргачеу.
"Конечно, я пока не могу сделать вывод о нашем партнерстве как о стратегическом, но мы договорились выходить на более высокий уровень", - указал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу в Москве. 10 сентября 2019
18:27РИА Новости
Эфиопия рассчитывает подписать с Россией соглашение о строительстве АЭС
000003
Обсудить 1
ЭфиопияМИД ЭфиопииРоссияЭкономика
Рекомендуем
Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу
Эфиопия заинтересована в участии российских компаний в модернизации ГРЭС
РИА
Новости
Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу
Россия и Эфиопия не обсуждают открытие военной базы в республике
Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу в Доме приемов МИД России в Москве. 10 сентября 2109
Эфиопия рассчитывает подписать с Россией соглашение о строительстве АЭС
Сбербанк рассказал о технологии оплаты проезда по лицу в московском метро
Лента
новостей
Город Аден, Йемен
Йемен потребовал от ОАЭ вывести войска с комплекса по производству СПГ
Сестра экс-члена One Direction умерла от передозировки наркотиков
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова призвала прекратить дело томского подростка, защищавшего щенка
Рис
Россельхознадзор может ограничить ввоз вьетнамского риса в Россию
Глава Ростуризма Зарина Догузова и генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили на 23-й Генеральной ассамблее в Санкт-Петербурге
Ростуризм: Россия намерена присоединится к сети академий UNWTO
Президент РФ В. Путин
Новак: в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию подпишут десятки соглашений
Посетители у автомобиля Audi AI:Trail на международном автомобильном салоне во Франкфурте
От народного электромобиля до супергибрида: автосалон во Франкфурте
Сергей Неверов выступает на XVIII Съезде партии Единая Россия
Неверов поддержал предложение Медведева о сокращении рабочей недели
Цыгане из Чемодановки
В России отменили принудительное расселение цыган
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
18:59Иностранцам-выпускникам российских вузов упростят получение гражданства
18:57ЕР предложила главу законодательного собрания Севастополя на пост сенатора
18:53В Москве осудили экс-замглаву ОВД Лефортово по делу о присвоении денег
Лента новостейМолния