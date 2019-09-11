Кузнецова призвала прекратить дело томского подростка, защищавшего щенка

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное преследование подростка из Томска, который, увидев, что его собаку сбила машина, ударил кулаками по капоту, а также привлечь к ответственности водителя, задавившего щенка.

Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка. Подросток рассказал изданию, что был в гараже, услышал визг, выбежал и увидел, что внедорожник наехал прямо на собаку. По его словам, в отчаянии он ударил по капоту, требуя от водителя съехать с умирающего щенка.

Через некоторое время выяснилось, что водитель подал на него в суд, оценив материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Договориться и разрешить вопрос мирным путем не удалось. Дознаватели завершили расследование уголовного дела по статье УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба". Дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой о прекращении уголовного преследования томского подростка... Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка также обратилась к областному прокурору с просьбой рассмотреть возможность привлечения к ответственности водителя автомобиля за причиненный ребенку ущерб в связи с гибелью щенка", - сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По словам Кузнецовой, в подобных случаях возможны иные варианты решения проблемы, которые минимизируют травмирующую ситуацию для ребенка. Учитывая возможность рассмотрения подобного рода инцидентов в рамках гражданского судопроизводства, выбранный формат представляется уполномоченному как минимум странным.