Кузнецова призвала прекратить дело томского подростка, защищавшего щенка

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное преследование подростка из Томска, который, увидев, что его собаку сбила машина, ударил кулаками по капоту, а также привлечь к ответственности водителя, задавившего щенка.
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка. Подросток рассказал изданию, что был в гараже, услышал визг, выбежал и увидел, что внедорожник наехал прямо на собаку. По его словам, в отчаянии он ударил по капоту, требуя от водителя съехать с умирающего щенка.
Через некоторое время выяснилось, что водитель подал на него в суд, оценив материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Договориться и разрешить вопрос мирным путем не удалось. Дознаватели завершили расследование уголовного дела по статье УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба". Дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.
"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой о прекращении уголовного преследования томского подростка... Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка также обратилась к областному прокурору с просьбой рассмотреть возможность привлечения к ответственности водителя автомобиля за причиненный ребенку ущерб в связи с гибелью щенка", - сообщили в пресс-службе омбудсмена.
По словам Кузнецовой, в подобных случаях возможны иные варианты решения проблемы, которые минимизируют травмирующую ситуацию для ребенка. Учитывая возможность рассмотрения подобного рода инцидентов в рамках гражданского судопроизводства, выбранный формат представляется уполномоченному как минимум странным.
"Согласно Уголовному кодексу, наказание должно быть справедливым, соразмерным совершенному деянию, соответствовать тяжести и обстоятельствам преступления, особенностям личности обвиняемого. Ребенок мог находиться в состоянии аффекта, он видел, что его щенок оказался под колесами машины, переживал шок. Рассматривая все обстоятельства ситуации, сердце разрывается и у взрослого человека. У меня вызывает возмущение сам факт доведения дела до суда, тем более в такой жесткой форме. Мы приложим все силы, чтобы помочь ребенку и отстоять его права", - заявила Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.
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