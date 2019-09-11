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РИА Новости

В России отменили принудительное расселение цыган

18:24 11.09.2019
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© РИА Новости / Светлана СамсоноваЦыгане из Чемодановки
Цыгане из Чемодановки
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Цыгане из Чемодановки. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В России де-юре отменен ряд правовых актов СССР и РСФСР, в том числе о принудительном расселении цыган и обеспечении их работой, о правилах конфискации имущества бежавших за пределы молодой Советской республики, а также о запрете на мягкие диваны и ковры в кабинетах министерств и домах культуры, рассказали РИА Новости в правительстве РФ.
Ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР до конца 2019 года.
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Так, в списке уже отмененных документов постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета Совета народных комиссаров РСФСР от 1927 года "Об утверждении Сводного закона о реквизиции и конфискации имущества", в котором подробно расписано, чье имущество подлежит переходу в собственность государства. В том числе речь идет о тех, кто покинул СССР, об имуществе на "освобожденных от неприятеля территориях", "об аннулировании претензий, вытекающих из реквизиции и конфискации благородных металлов и драгоценных камней".
Также отменяется постановление Совмина РСФСР от 1958 года "Об устранении излишеств в оборудовании и оформлении служебных помещений и помещений общественного пользования", где прописано, что "многие совнархозы, министерства и ведомства РСФСР, Советы Министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы и горисполкомы допускают излишества в оборудовании и оформлении служебных помещений, клубов, санаториев, больниц, школ и детских учреждений, используя для этого дорогостоящую мягкую мебель, ковры, шерстяные и шелковые ткани", и необходимо принять меры "к устранению этих излишеств" и запретить в дальнейшем их использование.
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Кроме того, в 1956 году Совет министров РСФСР постановил приобщать к труду цыган, занимающихся бродяжничеством. В том числе власти на местах обязывались расселять их на постоянное место жительства и трудоустроить в совхозы, колхозы, на предприятия и стройки, обеспечивать их жилой площадью, а в необходимых случаях предоставлять им денежную ссуду для жилищного строительства и оказывать помощь в приобретении местных строительных материалов. Осевшим цыганам обеспечивалось "культурно-бытовое обслуживание, обучение их детей в школах, а также прием детей цыган в детские сады и ясли".
В список вошли также постановление от 1960 года о переводе на семичасовой рабочий день работников центрального аппарата министерств и ведомств РСФСР, совнархозов, республиканских и местных органов государственного управления, партийных, профсоюзных, комсомольских и других общественных организаций; постановление от 1926 года о приравнивании детей специалистов, работающих в государственных учреждениях и предприятиях, в отношении поступления в высшие учебные заведения к детям рабочих, и другие документы.
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