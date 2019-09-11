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РИА Новости

Сестра экс-члена One Direction умерла от передозировки наркотиков

18:21 11.09.2019
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© Фото : Charles Sykes/Invision/APЛуи Томлинсон
Луи Томлинсон
© Фото : Charles Sykes/Invision/AP
Луи Томлинсон. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Восемнадцатилетняя Фелисите Томлинсон, сводная сестра бывшего участника англо-ирландской группы One Direction Луи Томлинсона, скончалась в Лондоне в марте в результате "случайной передозировки" наркотиков и медицинских препаратов, сообщает газета Guardian со ссылкой на результаты расследования.
Девушка, занимавшаяся дизайном одежды и имевшая более миллиона подписчиков в соцсети Instagram, скончалась в марте текущего года. Ранее сообщалось, что причиной смерти стала остановка сердца, планировалось вскрытие тела. Ее сводный брат, узнав о смерти сестры, отменил свое появление на телепрограмме в поддержку сбора благотворительных средств.
Результаты вскрытия, как сообщает газета, выявили, что смерть наступила не по естественным причинам. Как сообщила токсиколог Сюзан Патерсон, в крови девушки были обнаружены следы кокаина.
По данным расследования, девушка стала принимать наркотики после смерти матери Джоанны Дикин, которая скончалась от лейкемии в 2016 году. В последние годы зависимость от наркотических препаратов проявлялась у нее все чаще, случались передозировки. Девушка также участвовала в программе реабилитации наркозависимых.
Луи Томлинсон получил известность благодаря участию в музыкальной группе One Direction, основанной в Лондоне в 2010 году, и съемках в шоу The X Factor в 2010 году.
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