Сестра экс-члена One Direction умерла от передозировки наркотиков

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Восемнадцатилетняя Фелисите Томлинсон, сводная сестра бывшего участника англо-ирландской группы One Direction Луи Томлинсона, скончалась в Лондоне в марте в результате "случайной передозировки" наркотиков и медицинских препаратов, сообщает газета Восемнадцатилетняя Фелисите Томлинсон, сводная сестра бывшего участника англо-ирландской группы One Direction Луи Томлинсона, скончалась в Лондоне в марте в результате "случайной передозировки" наркотиков и медицинских препаратов, сообщает газета Guardian со ссылкой на результаты расследования.

Девушка, занимавшаяся дизайном одежды и имевшая более миллиона подписчиков в соцсети Instagram, скончалась в марте текущего года. Ранее сообщалось, что причиной смерти стала остановка сердца, планировалось вскрытие тела. Ее сводный брат, узнав о смерти сестры, отменил свое появление на телепрограмме в поддержку сбора благотворительных средств.

Результаты вскрытия, как сообщает газета, выявили, что смерть наступила не по естественным причинам. Как сообщила токсиколог Сюзан Патерсон, в крови девушки были обнаружены следы кокаина.

По данным расследования, девушка стала принимать наркотики после смерти матери Джоанны Дикин, которая скончалась от лейкемии в 2016 году. В последние годы зависимость от наркотических препаратов проявлялась у нее все чаще, случались передозировки. Девушка также участвовала в программе реабилитации наркозависимых.