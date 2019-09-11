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РИА Новости

Сбербанк рассказал о технологии оплаты проезда по лицу в московском метро

18:30 11.09.2019 (обновлено: 18:31 11.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажир московского метро проходит через турникет на станции "Октябрьское Поле"
Пассажир московского метро проходит через турникет на станции Октябрьское Поле
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пилотный проект по оплате проезда в московском метро с помощью технологии распознавания лиц предусматривает, что пассажиру для этого нужно будет заранее пройти регистрацию в специальном мобильном приложении, а при входе посмотреть в камеру рядом с турникетом, рассказали РИА Новости в Сбербанке.
Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов во вторник сообщил, что к концу 2020 года в Московском метрополитене могут ввести оплату проезда по системе распознавания лиц. Он отметил, что Москва будет одним из первых городов, где будет внедрена подобная технология. В пресс-службе метрополитена уточнили РИА Новости, что совместно с ВТБ и Сбербанком проводят внутреннее тестирование оплаты проезда с помощью биометрии, пассажиры в нем не участвуют.
"Стартовал пилотный проект по оплате проезда в метро с помощью технологии распознавания лиц. Система реализована Московским метрополитеном совместно со Сбербанком и компанией-разработчиком VisionLabs", - сообщили в банке, уточнив, что на первом этапе на станции "Сухаревская" новую систему оплаты опробовали сотрудники метро, Сбербанка и VisionLabs.
В банке пояснили, что для использования данного сервиса необходимо скачать на телефон мобильное приложение и пройти небольшую процедуру регистрации: сделать селфи и ввести данные банковской карты. Решение VisionLabs зашифрует полученное изображение лица в биометрический дескриптор и привяжет к банковской карте.
Пассажиры московского метро проходят через турникеты
17:25РИА Новости
В московском метро тестируют систему распознавания лиц
При этом при оплате уже непосредственно проезда в метро необходимо войти в зону рядом с турникетом, отмеченную черным кругом, и посмотреть в камеру, установленную возле валидатора. Платформа распознает лицо пассажира, откроет створки турникета и спишет с привязанной карты необходимую сумму за проезд.
"Пассажирам не нужно снимать головной убор, очки и другие возможные аксессуары, платформа VisionLabs правильно распознает и более серьезные изменения лица", - поделились в Сбербанке.
Поезд в Московском метрополитене
Вчера, 15:23РИА Новости
Московское метро пунктуально в 99,98% случаев, заявил Ликсутов
202007
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Максим ЛиксутовСбербанк РоссииМоскваМосковский метрополитенТехнологииОбщество
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