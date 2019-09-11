Сбербанк рассказал о технологии оплаты проезда по лицу в московском метро

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пилотный проект по оплате проезда в московском метро с помощью технологии распознавания лиц предусматривает, что пассажиру для этого нужно будет заранее пройти регистрацию в специальном мобильном приложении, а при входе посмотреть в камеру рядом с турникетом, рассказали РИА Новости в Сбербанке.

Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов во вторник сообщил, что к концу 2020 года в Московском метрополитене могут ввести оплату проезда по системе распознавания лиц. Он отметил, что Москва будет одним из первых городов, где будет внедрена подобная технология. В пресс-службе метрополитена уточнили РИА Новости, что совместно с ВТБ и Сбербанком проводят внутреннее тестирование оплаты проезда с помощью биометрии, пассажиры в нем не участвуют.

"Стартовал пилотный проект по оплате проезда в метро с помощью технологии распознавания лиц. Система реализована Московским метрополитеном совместно со Сбербанком и компанией-разработчиком VisionLabs", - сообщили в банке, уточнив, что на первом этапе на станции "Сухаревская" новую систему оплаты опробовали сотрудники метро, Сбербанка и VisionLabs.

В банке пояснили, что для использования данного сервиса необходимо скачать на телефон мобильное приложение и пройти небольшую процедуру регистрации: сделать селфи и ввести данные банковской карты. Решение VisionLabs зашифрует полученное изображение лица в биометрический дескриптор и привяжет к банковской карте.

При этом при оплате уже непосредственно проезда в метро необходимо войти в зону рядом с турникетом, отмеченную черным кругом, и посмотреть в камеру, установленную возле валидатора. Платформа распознает лицо пассажира, откроет створки турникета и спишет с привязанной карты необходимую сумму за проезд.