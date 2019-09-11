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РИА Новости

Дональд и Меланья Трамп почтили память жертв теракта 11 сентября

18:00 11.09.2019 (обновлено: 18:17 11.09.2019)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во время минуты молчания, по поводу 18-ой годовщины нападений 11 сентября. Белый дом, Вашингтон, США. 11 сентября 2019
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во время минуты молчания, по поводу 18-ой годовщины нападений 11 сентября. Белый дом, Вашингтон, США. 11 сентября 2019
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в среду почтили минутой молчания жертв теракта 11 сентября в Белом доме, после чего отправились в Пентагон, в западное крыло которого в тот день врезался самолет.
Сначала Трамп и первая леди США вышли к сотням людей, собравшихся на Южной лужайке Белого дома. В 8.47 по местному времени (15.47 мск) прозвучали три удара колокола. После минуты молчания в 8.49 чета Трамп покинула лужайку, сообщает Белый дом.
Затем они отправился в Пентагон, где Трамп выступил с речью, посвященной жертвам трагедии.
"Я и Меланья сегодня стоим вместе с вами. Мы обещаем вам, что имена ваших любимых, которых вы потеряли, никогда не будут забыты", - пообещал президент семьям погибших. Трамп также рассказал о своих воспоминаниях, о том, как он узнал о терактах и как Нью-Йорк, в котором он тогда находился, переживал произошедшее. Выступление транслировал телеканал C-Span.
Памятные мероприятия начались в США в среду утром. Ровно в 8.46 (15.46 мск) 11 сентября 2001 года первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра.
© REUTERS / Al DragoПрезидент США Дональд Трамп выступает во время церемонии, посвященной 18-й годовщине нападения 11 сентября на Пентагон, штат Вирджиния, США. 11 сентября 2019
Президент США Дональд Трамп выступает во время церемонии, посвященной 18-й годовщине нападения 11 сентября на Пентагон, штат Вирджиния, США. 11 сентября 2019
© REUTERS / Al Drago
Президент США Дональд Трамп выступает во время церемонии, посвященной 18-й годовщине нападения 11 сентября на Пентагон, штат Вирджиния, США. 11 сентября 2019
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
16:22РИА Новости
Жители Нью-Йорка почтят память погибших 11 сентября 2001 года
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Меланья ТрампДональд ТрампМинистерство обороны СШАНью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)СШАВ мире
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