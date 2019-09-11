Дональд и Меланья Трамп почтили память жертв теракта 11 сентября

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во время минуты молчания, по поводу 18-ой годовщины нападений 11 сентября. Белый дом, Вашингтон, США. 11 сентября 2019

ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в среду почтили минутой молчания жертв теракта 11 сентября в Белом доме, после чего отправились в Пентагон, в западное крыло которого в тот день врезался самолет.

Сначала Трамп и первая леди США вышли к сотням людей, собравшихся на Южной лужайке Белого дома. В 8.47 по местному времени (15.47 мск) прозвучали три удара колокола. После минуты молчания в 8.49 чета Трамп покинула лужайку, сообщает Белый дом.

Затем они отправился в Пентагон, где Трамп выступил с речью, посвященной жертвам трагедии.

"Я и Меланья сегодня стоим вместе с вами. Мы обещаем вам, что имена ваших любимых, которых вы потеряли, никогда не будут забыты", - пообещал президент семьям погибших. Трамп также рассказал о своих воспоминаниях, о том, как он узнал о терактах и как Нью-Йорк, в котором он тогда находился, переживал произошедшее. Выступление транслировал телеканал C-Span

Памятные мероприятия начались в США в среду утром. Ровно в 8.46 (15.46 мск) 11 сентября 2001 года первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра.

© REUTERS / Al Drago Президент США Дональд Трамп выступает во время церемонии, посвященной 18-й годовщине нападения 11 сентября на Пентагон, штат Вирджиния, США. 11 сентября 2019 © REUTERS / Al Drago Президент США Дональд Трамп выступает во время церемонии, посвященной 18-й годовщине нападения 11 сентября на Пентагон, штат Вирджиния, США. 11 сентября 2019