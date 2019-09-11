Израильские депутаты отклонили законопроект о видеокамерах на выборах

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Израильский кнессет отклонил законопроект о размещении камер на избирательных участках, сообщает издание "Едиот Ахронот".
Согласно законопроекту, который поддерживает премьер Биньямин Нетаньяху, камеры должны быть установлены на избирательных участках, где проходит подсчёт голосов. В самих кабинках для голосования камеры не будут установлены. Премьер считает, что таким образом удастся избежать фальсификаций.
Главный конкурент Нетаньяху на выборах, лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц и генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит ранее выступили против установки камер. Также инициатива вызвала недовольство у представителей "Объединенного Арабского списка". Нетаньяху ранее заявлял о фальсификациях на выборах в арабском секторе. В ответ премьера обвиняли в расизме.
Как пишет издание, законопроект не набрал необходимого большинства в 61 голос - только 58 из 120 депутатов проголосовали "за". Примечательно, что оппозиция покинула зал.
Также во время заседания произошел инцидент между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и лидером "Объединенного арабского списка" Айманом Уде. На появившемся в сети видеоролике видно, что Уде в упор подошел к премьеру и направил на него камеру мобильного телефона. Депутата попросили покинуть зал.
"Нетаньяху готовит почву для того, чтобы заявить, что арабы украли выборы, и в случае проигрыша оспорить результаты", - написал ранее в Twitter Уде.
Выборы пройдут 17 сентября. Предстоящие парламентские выборы, уже вторые за год, были назначены после того, как Нетаньяху не удалось сформировать правящую коалицию и кабинет, который бы на нее опирался.