Израильские депутаты отклонили законопроект о видеокамерах на выборах

Женщина голосует на одном из избирательных участков в городе Тель-Авив в Израиле. Архивное фото

Женщина голосует на одном из избирательных участков в городе Тель-Авив в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Израильский кнессет отклонил законопроект о размещении камер на избирательных участках, сообщает издание Израильский кнессет отклонил законопроект о размещении камер на избирательных участках, сообщает издание "Едиот Ахронот"

Согласно законопроекту, который поддерживает премьер Биньямин Нетаньяху, камеры должны быть установлены на избирательных участках, где проходит подсчёт голосов. В самих кабинках для голосования камеры не будут установлены. Премьер считает, что таким образом удастся избежать фальсификаций.

Главный конкурент Нетаньяху на выборах, лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц и генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит ранее выступили против установки камер. Также инициатива вызвала недовольство у представителей "Объединенного Арабского списка". Нетаньяху ранее заявлял о фальсификациях на выборах в арабском секторе. В ответ премьера обвиняли в расизме.

Как пишет издание, законопроект не набрал необходимого большинства в 61 голос - только 58 из 120 депутатов проголосовали "за". Примечательно, что оппозиция покинула зал.

Также во время заседания произошел инцидент между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и лидером "Объединенного арабского списка" Айманом Уде. На появившемся в сети видеоролике видно, что Уде в упор подошел к премьеру и направил на него камеру мобильного телефона. Депутата попросили покинуть зал.

"Нетаньяху готовит почву для того, чтобы заявить, что арабы украли выборы, и в случае проигрыша оспорить результаты", - написал ранее в Twitter Уде.