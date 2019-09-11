В Нижегородской области создадут образовательный центр

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен — РИА Новости. Крупнейший образовательный центр, который будет размещаться в Нижнем Новгороде и в городе Бор, планируется создать в Нижегородской области к 2021 году, сообщил глава региона Глеб Никитин.

Комплекс на 4550 мест будет состоять из трех учебных корпусов, центра дополнительного образования, объединенных единой образовательной программой.

"Планируется, что единый образовательный центр будет создан к 2021 году. Уникальность центра в его концепции двух ступеней. Первая ступень объединит начальную школу и обучающихся 5-7 классов, вторая – старших школьников, с 8 по 11 класс. Основной фокус второй ступени – предпрофильная подготовка и ранняя профориентация", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.

Автором концепции выступает группа компаний "Просвещение" при участии региональных минимущества и минобразования. Обучение по общей образовательной программе будет бесплатным для школьников.

"Реализация такого проекта позволит решить такие злободневные проблемы, как очередность при поступлении в школы, ликвидация второй смены обучения. Рассчитываю, что с учетом опыта группы компаний "Просвещение" создание образовательного центра повысит качество школьного образования, а также поспособствует объединению образовательного процесса с отдыхом и оздоровлением детей", - отметил Никитин.

По словам вице-президента группы компаний "Просвещение" Алексея Шаповалова, в основу концепции легла идея школы полного дня, где дети могут быть заняты с утра до самого вечера.

"Подготовленная программа обеспечит школьников индивидуальными образовательными маршрутами, даст доступ к возможностям современной предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования. Плановый объем инвестиций в проект составит почти 7 миллиардов рублей", - сообщил он.

Это первая частная инициатива в сфере образования на основе концессии, которая поступила в Нижегородскую область, где частный инвестор вкладывает свои средства в образовательный проект.