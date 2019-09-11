Послание в бутылке спасло жизнь трем американцам

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В США застрявшая на вершине водопада семья спаслась благодаря посланию в бутылке. Об этом сообщает портал В США застрявшая на вершине водопада семья спаслась благодаря посланию в бутылке. Об этом сообщает портал Sanluisobispo.com

Инцидент произошел летом в национальном парке Лос Падрес в Калифорнии. Житель города Морро-Бэй Кертис Уотсон вместе с возлюбленной Кристал Рамирес и сыном Хантером отправились в пешую прогулку по заповеднику. На третий день они сплавились по реке Арройо Секо и достигли вершины 12-метрового водопада.

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По словам Уотсона, он знал эту местность и прошел тем же маршрутом семь лет назад. С собой у мужчины была веревка, с помощью которой он планировал спуститься вниз. Однако в этот раз поток воды был намного мощнее и быстрее, рассказал американец. Чтобы проследовать дальше, им нужно было пройти по скользкому выступу, чтобы привязать веревку в безопасном месте. Путешественники решили, что им не удастся преодолеть это препятствие.

"Это был неизведанный и непредсказуемый участок пути. Там было скользко и слишком опасно, чтобы рисковать. Мы решили перестраховаться", — рассказал Уотсон.

В результате они остались одни на обрыве без связи. Уотсон попытался позвать на помощь, но безуспешно. Тогда мужчина решил нацарапать на своей пластиковой бутылке слово "помогите" и спустить ее вниз по течению в надежде, что кто-нибудь обнаружит послание. Внутрь он положил записку, на которой обозначил свое местонахождение.

Семья разожгла костер и легла спать. Около полуночи их разбудил шум вертолета. На следующее утро их доставили в безопасное место.

Как выяснилось, бутылку с посланием заметили находившиеся неподалеку туристы и связались с местными властями.