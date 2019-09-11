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РИА Новости

"Россети" не согласны с данными Минэнерго о нецелевом использовании средств

17:45 11.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВывеска компании "Россети" в Москве
Вывеска компании Россети в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Вывеска компании "Россети" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Электросетевой холдинг "Россети" не согласен с информацией Минэнерго РФ о нецелевом расходовании средств его дочерними компаниями при реализации инвестпроектов в Северо-Западном округе (СЗФО), заявил РИА Новости заместитель генерального директора "Россетей" Андрей Майоров.
"Компания "Россети" не согласна с отчетом Минэнерго РФ, представленным сегодня на заседании федерального штаба по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики СЗФО к зиме. В частности, термин "нецелевое использование средств" недопустим в случаях, когда речь идет о стандартной практике корректировки инвестиционной программы в соответствии с действующим законодательством", - заявил Майоров.
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Ранее в среду в ходе заседания директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак сообщил, что министерство обнаружило нецелевое расходование средств при реализации инвестпроектов на объектах электроэнергетики в СЗФО: были реализованы проекты, не входящие в инвестпрограммы, а финансирование их велось в том числе за счет тарифов. Грабчак отметил, что максимальное количество таких проектов во входящих в "Россети" компаниях "Ленэнерго" (328) и в "МРСК Северо-Запада" (381).
Грабчак пояснил, что в некоторых случаях, когда компании отредактируют свои инвестиционные программы, "нецелевое расходование уйдет". Чаще всего, пояснил он, так происходит, когда предприятия переносят реализацию проекта из инвестпрограммы одного года в программу следующего. Но пока, по его словам, такие нарушения зафиксированы, "соответствующие материалы передаем в органы прокуратуры и органы внутренних дел, которые занимаются соответствующими инцидентами и просим компании сократить максимально отставание от сроков".
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Андрей Майоров ("Россети")РоссетиЕвгений ГрабчакМинистерство энергетики РФРоссияЭкономика
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