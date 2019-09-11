"Россети" не согласны с данными Минэнерго о нецелевом использовании средств

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Электросетевой холдинг "Россети" не согласен с информацией Минэнерго РФ о нецелевом расходовании средств его дочерними компаниями при реализации инвестпроектов в Северо-Западном округе (СЗФО), заявил РИА Новости заместитель генерального директора "Россетей" Андрей Майоров.

"Компания "Россети" не согласна с отчетом Минэнерго РФ, представленным сегодня на заседании федерального штаба по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики СЗФО к зиме. В частности, термин "нецелевое использование средств" недопустим в случаях, когда речь идет о стандартной практике корректировки инвестиционной программы в соответствии с действующим законодательством", - заявил Майоров.

Ранее в среду в ходе заседания директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак сообщил, что министерство обнаружило нецелевое расходование средств при реализации инвестпроектов на объектах электроэнергетики в СЗФО: были реализованы проекты, не входящие в инвестпрограммы, а финансирование их велось в том числе за счет тарифов. Грабчак отметил, что максимальное количество таких проектов во входящих в "Россети" компаниях "Ленэнерго" (328) и в "МРСК Северо-Запада" (381).