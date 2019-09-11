Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T17:38Z
https://ria.ru/20190911/1558583525.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155847/97/1558479711_0:290:3126:2048_1036x0_80_0_0_3044ff65cf36591678d3e6826b9d1412.jpg
РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

В Госдуме отметили роль солидарности журналистов в освобождении Вышинского

17:38 11.09.2019
204
© РИА Новости / Владимир ПесняРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Журналистская солидарность поспособствовала освобождению из-под стражи на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и его возвращению в Россию, считает член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.
"Если бы не журналистская солидарность, я почти уверен на 100%, что до сих пор он (Вышинский) мог бы находиться в тюрьме и продолжал бы оставаться в статусе не обвиняемого, а в статусе заложника для политического торга, для обмена кого-то на кого-то. Но наша солидарность и, конечно, помощь и прямое участие политического руководства нашей страны позволили сделать так, что Кирилл... уже несколько дней в Москве", - сказал Ревенко на полях Международного форума русскоязычных вещателей.
По его словам, в горячих точках никакие законы полностью не защищают журналиста. "Но все-таки есть одно существенное "но". Нас защищает и нам помогает журналистская солидарность. Как раз-таки журналистская солидарность и позволила мне вчера пожать руку Кириллу Вышинскому", - добавил Ревенко.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
17:00Радио
Вышинский рассказал, что стало для него "лучшим подарком" в тюрьме
Международный форум русскоязычных вещателей проходит 10-11 сентября в МИА "Россия сегодня".
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Как вы это делаете?!
Кирилл Вышинский о сокамерниках, слезах отца и судьбе котика
Вчера, 17:14
200000
Обсудить 0
Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийЕвгений РевенкоГосдума РФРоссияУкраина
Рекомендуем
РИА
Новости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
18:59Иностранцам-выпускникам российских вузов упростят получение гражданства
Лента новостейМолния