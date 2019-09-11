Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T17:35Z
https://ria.ru/20190911/1558583393.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155723/24/1557232490_0:326:2795:1898_1036x0_80_0_0_0ad5875e4c8998a9c304962829f67bd5.jpg
РИА Новости

В США помнят поддержку россиян после терактов 11 сентября, заявил Хантсман

17:35 11.09.2019
578
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Посол США Джон Хантсман в годовщину терактов 11 сентября заявил, что Штаты будут помнить моральную поддержку, которую оказали россияне американцам.
Как отмечается в Twitter американской дипмиссии, Хантсман почтил память жертв терактов 11 сентября в церкви Св. Екатерины.
"Мы всегда будем помнить, как россияне скорбили вместе с нами по жертвам терактов, их доброту, сочувствие в дни, когда нас сплотила не только общая боль, но и стремление выстоять", - приводит слова посла Twitter дипмиссии.
Террористический акт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
04:00РИА Новости
Террористический акт в США 11 сентября 2001 года
1711001
Обсудить 0
Джон ХантсманРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
РИА
Новости
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
Лента
новостей
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Лоза предложил наказание для Билана за выступления в нетрезвом виде
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал новые удары по талибам после отмены мирных переговоров
Пластиковая бутылка с надписью Помогите
Послание в бутылке спасло жизнь трем американцам
Президент Украины Владимир Зеленский
Партия Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте президента
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во время минуты молчания, по поводу 18-ой годовщины нападений 11 сентября. Белый дом, Вашингтон, США. 11 сентября 2019
Дональд и Меланья Трамп почтили память жертв теракта 11 сентября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
18:59Иностранцам-выпускникам российских вузов упростят получение гражданства
Лента новостейМолния