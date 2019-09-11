В США помнят поддержку россиян после терактов 11 сентября, заявил Хантсман

Посол США Джон Хантсман почтил память жертв терактов 11 сентября в церкви Св. Екатерины:"Мы всегда будем помнить как россияне скорбили вместе с нами по жертвам терактов, их доброту, сочувствие в дни, когда нас сплотила не только общая боль, но и стремление выстоять"#NeverForget pic.twitter.com/C0Yk1wjBA4