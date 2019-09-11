В США помнят поддержку россиян после терактов 11 сентября, заявил Хантсман

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Посол США Джон Хантсман в годовщину терактов 11 сентября заявил, что Штаты будут помнить моральную поддержку, которую оказали россияне американцам.
Как отмечается в Twitter американской дипмиссии, Хантсман почтил память жертв терактов 11 сентября в церкви Св. Екатерины.
Посол США Джон Хантсман почтил память жертв терактов 11 сентября в церкви Св. Екатерины:"Мы всегда будем помнить как россияне скорбили вместе с нами по жертвам терактов, их доброту, сочувствие в дни, когда нас сплотила не только общая боль, но и стремление выстоять"#NeverForget pic.twitter.com/C0Yk1wjBA4— Посольство США в РФ (@USEmbRu) September 11, 2019
"Мы всегда будем помнить, как россияне скорбили вместе с нами по жертвам терактов, их доброту, сочувствие в дни, когда нас сплотила не только общая боль, но и стремление выстоять", - приводит слова посла Twitter дипмиссии.