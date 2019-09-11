В Московском зоопарке посетители могут наблюдать за детенышами лемура

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В Московском зоопарке посетители наблюдают за двумя детенышами кошачьих лемуров, которые подросли и стали самостоятельными, . В Московском зоопарке посетители наблюдают за двумя детенышами кошачьих лемуров, которые подросли и стали самостоятельными, сообщается на странице зоопарка в facebook.

Детеныши родились этой весной у самок Бэллы и Миры, приехавших в зоопарк три года назад из Новосибирска. Одному из малышей полгода, другому - четыре месяца. Их отца зовут Фунтик.

Лемуры первые два месяца практически не отрывались от матерей.

Сейчас уже малыши общаются с сородичами, играют, с любопытством исследуют территорию и пробуют есть "взрослый" корм - фрукты, овощи (особенно любят брокколи и сельдерей), перепелиные яйца, укроп, семечки подсолнечника, орехи, отварное мясо. Также зверькам дают специальные минеральные добавки.