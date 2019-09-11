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РИА Новости
Туризм

В Московском зоопарке посетители могут наблюдать за детенышами лемура

23:30 11.09.2019
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© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыДетеныши кошачьего лемура родились в московском зоопарке
Детеныши кошачьего лемура родились в московском зоопарке
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В Московском зоопарке посетители наблюдают за двумя детенышами кошачьих лемуров, которые подросли и стали самостоятельными, сообщается на странице зоопарка в facebook.
Детеныши родились этой весной у самок Бэллы и Миры, приехавших в зоопарк три года назад из Новосибирска. Одному из малышей полгода, другому - четыре месяца. Их отца зовут Фунтик.
Лемуры первые два месяца практически не отрывались от матерей.
Сейчас уже малыши общаются с сородичами, играют, с любопытством исследуют территорию и пробуют есть "взрослый" корм - фрукты, овощи (особенно любят брокколи и сельдерей), перепелиные яйца, укроп, семечки подсолнечника, орехи, отварное мясо. Также зверькам дают специальные минеральные добавки.
Лемуры будут находится в открытом вольере до наступления холодов. Осенью они переедут в другое помещение, где поддерживается оптимальная температура, и животные могут чувствовать себя максимально комфортно.
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