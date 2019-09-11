"Русский экзархат" оказался перед выбором "быть или не быть", заявили в РПЦ

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Русская православная церковь сделала все для того, чтобы максимально облегчить вхождение в ее состав Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе ("Русский экзархат"), и теперь решение за этой структурой или же за каждым ее приходом в отдельности, заявил РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Большинство священнослужителей и мирян Западноевропейского экзархата желают воссоединиться с Русской православной церковью. Но этому препятствуют в настоящее время те нормы, которые существуют в уставе этой организации. А согласно уставу, для того, чтобы организация перешла в другую юрисдикцию, необходимо две трети голосов", - сказал митрополит на просьбу прокомментировать ситуацию с архиепископией.

Он напомнил, что на прошедшем 7 сентября заседании генеральной ассамблеи экзархата этого количества достичь не удалось, хотя "значительное большинство – гораздо больше половины членов – высказалось за то, чтобы присоединиться к Московскому патриархату".

"Я думаю, что теперь экзархат будет искать какие-то иные возможности для того, чтобы осуществить свое желание. Но решение Константинопольского патриархата, озвученное его представителями, по сути дела, не оставило перед архиепископией выбора. И здесь вопрос ставится очень просто: быть или не быть. И вот я думаю, что на этот вопрос либо архиепископия в целом, либо каждый из ее приходов в отдельности должны будут ответить в ближайшее время", - отметил глава ОВЦС.

Он добавил, что "со стороны Русской православной церкви сделано все необходимое для того, чтобы максимально облегчить вхождение архиепископии или тех ее приходов, которые этого пожелают, в состав Русской православной церкви".

"И даже, я бы сказал, не вхождение, а возвращение, потому что изначально эта архиепископия была частью Русской православной церкви. Присоединена к Константинопольскому патриархату она была на временной основе", - заключил архиерей.