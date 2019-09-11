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РИА Новости

В ЛНР заявили о прибытии замглавы миссии ОБСЕ Этерингтона

17:35 11.09.2019
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© Фото : OSCEЗаместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон
Заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон
© Фото : OSCE
ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон прибыл в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"Сегодня на территорию ЛНР прибыл заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон", - сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным Народной милиции ЛНР, Этерингтон пересек линию соприкосновения на КПП "Станица Луганская" и посетил место проведения работ по подготовке к ремонту разрушенного пролета моста.
Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию. Позже ЛНР и Киев заявили, что завершили работы по разминированию территории для начала ремонта и разобрали фортификационные сооружения.
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