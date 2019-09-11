В Армении начали расследование гибели российского военного

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. В Армении проводится проверка после смерти российского военнослужащего, который дома почувствовал себя плохо, признаков насильственной смерти не выявлено, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Ранее представитель Следственного комитета Армении сообщила, что ведомство изучает обстоятельства смерти военного 102-й российской военной базы в городе Гюмри.

"Командование российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы", - говорится в сообщении.