В Армении начали расследование гибели российского военного

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. В Армении проводится проверка после смерти российского военнослужащего, который дома почувствовал себя плохо, признаков насильственной смерти не выявлено, сообщили в пресс-службе ЮВО.
Ранее представитель Следственного комитета Армении сообщила, что ведомство изучает обстоятельства смерти военного 102-й российской военной базы в городе Гюмри.
"Командование российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы", - говорится в сообщении.
Согласно докладу, военнослужащий, находясь дома, почувствовал себя плохо и вызвал скорую. "Прибывшие на место врачи констатировали смерть военнослужащего, реанимационные мероприятия результатов не дали. Никаких признаков насильственной смерти выявлено не было. Причины смерти устанавливаются", - подчеркивается в сообщении.
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