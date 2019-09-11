Россельхознадзор может ограничить ввоз вьетнамского риса в Россию

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россельхознадзор может ввести временные ограничения на ввоз в Россию риса из Вьетнама в случае повторного выявления карантинных объектов в данной продукции, говорится в сообщении российского ведомства по итогам переговоров с департаментом по защите растений министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама.

Ранее в среду Россельхознадзор сообщил, что в августе текущего года служба выявила в трех партиях риса из Вьетнама карантинный для стран ЕАЭС объект - муху-горбатку. Данный факт послужил основанием для проведения переговоров.

"Россельхознадзор уведомил коллег, что в случае повторного выявления таких объектов во вьетнамской продукции служба будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки в Россию риса", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров российская сторона выразила озабоченность высокой степенью зараженности риса карантинными объектами и попросила представителей Вьетнама принять срочные меры по недопущению нарушений фитосанитарных требований.

"Иностранное ведомство подтвердило получение нот Россельхознадзора и уже начало проводить расследование по указанным фактам обнаружений. Кроме того, департамент по защите растений министерства сельского хозяйства и аграрного развития Социалистической Республики Вьетнам сообщил о принятых мерах по усилению инспекции предприятий, занимающихся экспортом риса", - добавляется в сообщении.