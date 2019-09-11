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РИА Новости

Россельхознадзор может ограничить ввоз вьетнамского риса в Россию

17:27 11.09.2019 (обновлено: 17:39 11.09.2019)
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© Фото : FlickrРис
Рис
© Фото : Flickr
Рис. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россельхознадзор может ввести временные ограничения на ввоз в Россию риса из Вьетнама в случае повторного выявления карантинных объектов в данной продукции, говорится в сообщении российского ведомства по итогам переговоров с департаментом по защите растений министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама.
Ранее в среду Россельхознадзор сообщил, что в августе текущего года служба выявила в трех партиях риса из Вьетнама карантинный для стран ЕАЭС объект - муху-горбатку. Данный факт послужил основанием для проведения переговоров.
"Россельхознадзор уведомил коллег, что в случае повторного выявления таких объектов во вьетнамской продукции служба будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки в Россию риса", - говорится в сообщении.
В ходе переговоров российская сторона выразила озабоченность высокой степенью зараженности риса карантинными объектами и попросила представителей Вьетнама принять срочные меры по недопущению нарушений фитосанитарных требований.
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"Иностранное ведомство подтвердило получение нот Россельхознадзора и уже начало проводить расследование по указанным фактам обнаружений. Кроме того, департамент по защите растений министерства сельского хозяйства и аграрного развития Социалистической Республики Вьетнам сообщил о принятых мерах по усилению инспекции предприятий, занимающихся экспортом риса", - добавляется в сообщении.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт риса из Вьетнама в 2018 году составил 9,889 тысячи тонн (4,5% в общем объеме импорта). Основным поставщиком риса в РФ в прошлом году стала Индия (69,329 тысячи тонн, 31,6% в общем объеме), на втором месте - Таиланд (49,916 тысячи тонн, 22,7%), на третьем - Пакистан (38,115 тысячи тонн, 17,3%). Вьетнам занимает шестое место по объему поставок.
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РоссельхознадзорВьетнамРоссияЭкономика
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