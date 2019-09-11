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РИА Новости

В московском метро тестируют систему распознавания лиц

17:25 11.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры московского метро проходят через турникеты
Пассажиры московского метро проходят через турникеты
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Систему распознавания лиц для оплаты проезда тестируют в метрополитене Москвы без участия пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Ранее во вторник глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал журналистам, что в настоящее время в метро идут эксперименты по использованию системы распознавания лиц для оплаты проезда, в разработках участвуют ВТБ и Сбербанк. Он отметил, что пилотный проект входа в метро по системе распознавания лиц могут ввести в Москве к концу следующего года.
"Московский метрополитен совместно с ВТБ и Сбербанком проводит внутреннее тестирование возможности оплаты проезда с помощью биометрии. Пассажиры московского метро в тестировании не участвуют", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе также отметили, что о результатах тестирования говорить пока преждевременно: требуется значительное время для доработки.
Поезд в Московском метрополитене
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Максим ЛиксутовМоскваРоссияМосковский метрополитенОбщество
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