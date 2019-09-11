Партия Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте президента

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Депутаты оппозиционной фракции "Европейская солидарность" зарегистрировали в Верховной раде проект постановления об отмене голосования за закон о процедуре импичмента президента Украины.

Накануне Рада приняла предложенный президентом закон об импичменте. При этом депутаты проголосовали за его принятие в первом чтении, и после недолгого обсуждения он был поставлен на голосование в целом. По мнению оппозиции, голосование прошло с нарушениями, так как депутаты не смогли подать поправки к законопроекту. Это дает основания оспорить этот документ в Конституционном суде.

Постановление подготовили 13 депутатов партии "Европейская солидарность", среди них Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Артур Герасимов, Ирина Фриз, Степан Кубов, Николай Княжицкий и другие.