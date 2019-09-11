Партия Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте президента

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Депутаты оппозиционной фракции "Европейская солидарность" зарегистрировали в Верховной раде проект постановления об отмене голосования за закон о процедуре импичмента президента Украины.
Накануне Рада приняла предложенный президентом закон об импичменте. При этом депутаты проголосовали за его принятие в первом чтении, и после недолгого обсуждения он был поставлен на голосование в целом. По мнению оппозиции, голосование прошло с нарушениями, так как депутаты не смогли подать поправки к законопроекту. Это дает основания оспорить этот документ в Конституционном суде.
Постановление подготовили 13 депутатов партии "Европейская солидарность", среди них Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Артур Герасимов, Ирина Фриз, Степан Кубов, Николай Княжицкий и другие.
Ряд депутатов раскритиковали принятие этого документа, так как, по их мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия. Они внесли постановление об отмене этого закона. Согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.