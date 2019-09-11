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РИА Новости
Рязанская область

Рязанские власти пообещали предприятиям региона помочь внедрять инновации

17:30 11.09.2019 (обновлено: 17:31 11.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРязанская область
Рязанская область
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Власти Рязанской области помогут предприятиям региона в реализации перспективных предложений и внедрении инновационных продуктов, заявил в среду губернатор Николай Любимов на открытии технопарка рязанского инновационного научно-технологического центра и пространства коллективной работы "Точка кипения – Рязань".
Приветствуя участников церемонии, Любимов отметил, что технопарк инновационного научно-технологического центра и открывшееся на его базе первое в регионе пространство для командной работы объединят лучших представителей образования, науки, бизнеса, профессиональных сообществ.
"Создание "Точки кипения" – наш очередной серьезный шаг на пути развития цифровой экономики Рязанской области. Эту масштабную работу мы ведем в рамках национального проекта, который призван обеспечить новое качество жизни, конкурентное будущее региона на международной арене", - сказал глава региона.
По словам губернатора, новый формат взаимодействия позволит собрать передовой опыт, тиражировать лучшие практики и обеспечить комфортные условия для продуктивной работы специалистов.
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"Преимущество региона – это многоотраслевой, высокотехнологичный производственный комплекс. Наша задача – помочь реализовать перспективные предложения рязанских предприятий, внедрить инновационные продукты. Такие разработки должны стать реальными коммерческими проектами. В этом поможет технопарк Рязанского инновационного научно-технологического центра – институт содействия и поддержки своих резидентов", - сказал Любимов.
Губернатор поблагодарил руководство Агентства стратегических инициатив и Рязанской корпорации развития за совместную работу по созданию прогрессивной площадки и добавил, что правительство области поддержит проекты, которые будут разработаны в "Точке кипения".
"Уверен, они станут драйверами принципиально новой модели цифрового и технологического развития нашего региона", - подчеркнул глава региона.
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Как отметила присутствовавшая на мероприятии заместитель директора направления АНО "Агентство стратегических инициатив", директор "Информбюро 20.35" АНО "Платформа НТИ" Ирина Гордина-Невмержицкая, уникальный сетевой формат "Точки кипения" позволяет специалистам и лидерам проектов из разных регионов обмениваться идеями и получать обратную связь от экспертов со всей страны в режиме реального времени.
"Компании и учебные заведения Рязани смогут использовать эти ресурсы для реализации приоритетных, стратегических задач по развитию области, а также для трансформации системы образования, изменения образовательных процессов в региональных вузах", - сказала Гордина-Невмержицкая.
На церемонии открытия было подписано соглашение о поддержке и развитии пространства "Точка кипения – Рязань" между АО "Корпорация развития Рязанской области" и АНО "Платформа НТИ".

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