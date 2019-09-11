В камерах старинных башен СИЗО "Бутырка" сделали ремонт, заявила омбудсмен

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В камерах старинных башен СИЗО "Бутырка" сделали косметический ремонт и заменили сантехнику, заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Ранее в СМИ сообщалось, что члены ОНК обнаружили заключенных в нефункционирующих помещениях в старинных башнях "Бутырки". По данным ОНК, четыре башни построенного в XVIII веке тюремного замка, в одной из которых сидел предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев, уже давно не функционируют как тюрьма, а используются в качестве служебных и вспомогательных помещений. Тем не менее, в ОНК поступила информация, что администрация все же в последнее время стала содержать там заключенных.
Ранее начальник СИЗО Сергей Телятников рассказал, что камеры в одной из старинных башен СИЗО-2 Москвы, известном как Бутырский замок, где содержатся заключенные, были предусмотрены с момента основания и стоят в плане на ремонт. В управлении ФСИН по Москве РИА Новости сообщили, что начальником управления назначена служебная проверка, которая установит, в нормальных ли условиях содержатся заключенные в "Бутырке".
"Сегодня в этих камерах произведен косметический ремонт, я получила соответствующие фотографии, и заменена сантехника. Я должна сказать, что на обращение ОНК и уполномоченного следственные изоляторы реагируют очень быстро", - сообщила Потяева в эфире телеканала "Москва 24".