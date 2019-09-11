Жертвами крушения грузового самолета в США стали два человека

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения грузового самолета в американском штате Огайо, передает местный телеканал Два человека погибли в результате крушения грузового самолета в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG со ссылкой на администрацию аэропорта.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет с автомобильными деталями на борту потерпел крушение недалеко от аэропорта города Толидо около трех утра (10.00 мск). После падения самолет полностью загорелся, прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной службы его потушили.

Cargo plane crashes near Toledo airport https://t.co/PC0KvSNxH8 pic.twitter.com/YgFuTzrQEc — WKBN 27 First News (@WKBN) 11 сентября 2019 г.

По словам представителя управления воздушной гаванью Толидо, оба человека, находившиеся на борту самолета, погибли. Кроме того, при падении самолет задел несколько припаркованных автомобилей - к счастью, в тот момент внутри никого не было.

По словам сотрудников безопасности аэропорта, до крушения они не получали сигнала бедствия от экипажа самолета.