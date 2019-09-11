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РИА Новости

В Тайване забили более пяти тысяч уток из-за птичьего гриппа

17:00 11.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУтки
Утки
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Утки. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ферма на юге Тайваня произвела убой более 5 тысяч уток в связи с выявлением птичьего гриппа, говорится в сообщении Россельхознадзора со ссылкой на Центр по контролю за заболеваниями животных тайваньского города Вандан.
"Ферма на юге Тайваня (город Вандан) была вынуждена произвести убой 5119 уток после того, как там был выявлен штамм птичьего гриппа H5N2", - сообщается в пресс-релизе.
На ферме и в прилегающих районах были приняты меры по стерилизации. По данным Центра по контролю за заболеваниями животных города Вандан, работы по мониторингу будут проводиться в радиусе одного километра от пострадавшей утиной фермы, отмечается в сообщении.
"Органы по охране здоровья животных рекомендовали птицеводам сообщать о любых нарушениях, чтобы можно было эффективно контролировать заболевание", - уточняет российское ведомство.
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