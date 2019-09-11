"Оппозиционная платформа" хочет расследовать события 2014 года в Одессе

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует создать Временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил депутат Верховной рады от политсилы Николай Скорик.

"Мы с коллегами неоднократно предлагали парламенту VIII созыва создать Временную следственную комиссию для расследования событий 2 мая 2014 в Одессе. Прошло почти 5,5 лет с момента трагедии, однако ни один из заказчиков и исполнителей не наказан", - приводит слова Скорика сайт партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в среду.

Он сообщил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила проект постановления о создании Временной следственной комиссии. "Обращаюсь ко всем политическим силам, к внефракционным депутатам присоединиться к этой ВСК... Создание Временной следственной комиссии будет важным сигналом и для украинского общества о том, что для новой власти главное - закон, человек и его права", – отметил оппозиционный депутат.

По его мнению, гражданское примирение невозможно без прозрачного и объективного расследования резонансных преступлений. Виновные в гибели людей должны "предстать перед судом". "Я имею в виду и события на Майдане, и события в Одессе, и резонансные убийства (журналистов - ред.) Олеся Бузины и Павла Шеремета, я имею в виду и тех, кто убивал нацгвардейцев у стен Верховной рады. Ни одно из этих событий до сих пор не расследовано", - добавил Скорик.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой.