СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.

"В этом году в ряде российских регионов участились случаи безвестного исчезновения детей. Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей – свыше 6500 сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при исчезновении несовершеннолетнего важную роль играет временной фактор, поэтому следователям СК России поставлена задача незамедлительного реагирования. Для этого, помимо отлаженного взаимодействия с правоохранительными органами и МЧС России, следователи активно сотрудничают с поисковыми отрядами, волонтёрами и другими добровольческими движениями. Для розыска детей используется весь криминалистический потенциал ведомства, в том числе беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, геолокаторы, гидролокаторы, детекторы нелинейных переходов, рассказали в СК.

"Подавляющее большинство таких случаев заканчивается, к счастью, благополучно, чему способствует отработанный алгоритм взаимодействия", - говорится в сообщении ведомства.

В качестве примеров можно назвать недавний случай в Омской области. Приехав для сбора ягод в лес, родители оставили трехлетнего сына одного в салоне автомобиля и не обнаружили его, вернувшись обратно. В результате поисковых работ ребенка нашли живым в заболоченном месте лесного массива. Буквально через несколько дней в Нижегородской области пропала 5-летняя девочка. Она ушла из дома в лес за бабушкой, которая оставила ее дома под присмотром взрослого, и потерялась. Спустя несколько дней девочку обнаружили живой в одном из обозначенных для поисков районов.

"Но, к сожалению, несмотря на принимаемые к розыску меры, не всегда несовершеннолетнего удается найти живым. Причиной гибели ребенка, оставшегося в той или иной ситуации без присмотра взрослых, может стать и несчастный случай и преступление", - предупреждает СК.

Так, в Кирове Калужской области в результате розыска 9-летнего ребенка 2 сентября в озере Верхнее было обнаружено его тело. Мальчик пропал 31 августа, покинув квартиру знакомых, куда ранее пришел с мамой и братом. В Башкортостане в одной из деревень Чишминского района днем 26 июня мальчик 7 лет ушел из дома пасти гусей, после чего пропал без вести. Родители в тот же день обратились в правоохранительные органы, но он погиб - его тело было извлечено из реки 28 июня.