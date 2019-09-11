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РИА Новости

СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России

16:57 11.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
"В этом году в ряде российских регионов участились случаи безвестного исчезновения детей. Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей – свыше 6500 сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что при исчезновении несовершеннолетнего важную роль играет временной фактор, поэтому следователям СК России поставлена задача незамедлительного реагирования. Для этого, помимо отлаженного взаимодействия с правоохранительными органами и МЧС России, следователи активно сотрудничают с поисковыми отрядами, волонтёрами и другими добровольческими движениями. Для розыска детей используется весь криминалистический потенциал ведомства, в том числе беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, геолокаторы, гидролокаторы, детекторы нелинейных переходов, рассказали в СК.
"Подавляющее большинство таких случаев заканчивается, к счастью, благополучно, чему способствует отработанный алгоритм взаимодействия", - говорится в сообщении ведомства.
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В качестве примеров можно назвать недавний случай в Омской области. Приехав для сбора ягод в лес, родители оставили трехлетнего сына одного в салоне автомобиля и не обнаружили его, вернувшись обратно. В результате поисковых работ ребенка нашли живым в заболоченном месте лесного массива. Буквально через несколько дней в Нижегородской области пропала 5-летняя девочка. Она ушла из дома в лес за бабушкой, которая оставила ее дома под присмотром взрослого, и потерялась. Спустя несколько дней девочку обнаружили живой в одном из обозначенных для поисков районов.
"Но, к сожалению, несмотря на принимаемые к розыску меры, не всегда несовершеннолетнего удается найти живым. Причиной гибели ребенка, оставшегося в той или иной ситуации без присмотра взрослых, может стать и несчастный случай и преступление", - предупреждает СК.
Так, в Кирове Калужской области в результате розыска 9-летнего ребенка 2 сентября в озере Верхнее было обнаружено его тело. Мальчик пропал 31 августа, покинув квартиру знакомых, куда ранее пришел с мамой и братом. В Башкортостане в одной из деревень Чишминского района днем 26 июня мальчик 7 лет ушел из дома пасти гусей, после чего пропал без вести. Родители в тот же день обратились в правоохранительные органы, но он погиб - его тело было извлечено из реки 28 июня.
"Родители, опекуны или родные ребенка должны осознавать, что ответственность за его безопасность прежде всего лежит на них. Простая невнимательность взрослого может обернуться трагедией и стоить ребенку жизни", - добавили в ведомстве.
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