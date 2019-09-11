В Госдуме оценили идею о наказании за нарушения ПДД с детьми в салоне авто

"Если предполагать, что ответственность должна быть усилена, если в автомобиле находится несовершеннолетний, то почему не предложить такое же отягощение ответственности в случае с беременными, в случае со стариками и людьми с ограниченными возможностями – которые также являются пассажирами? Как тогда понимать предложение или считать, что такие граждане не нуждаются в защите государства или их жизнь уже не сопоставима с жизнью иных лиц?" - сказал депутат.