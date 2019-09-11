В Госдуме оценили идею о наказании за нарушения ПДД с детьми в салоне авто

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Идея более строгого наказания для водителей за нарушение ПДД, когда в машине находятся дети, заставит автомобилистов быть более ответственными, но эффективнее было бы развитие культуры вождения, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский.
Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минюсту и МВД проработать вопрос отнесения к отягчающим обстоятельствам наличие несовершеннолетнего в автомобиле, который нарушает правила дорожного движения (ПДД), говорится в тексте поручений по итогам правкомиссии по безопасности дорожного движения. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Срок исполнения поручения – 31 марта 2020 года.
"Несомненно, это хорошая инициатива вице-премьера. Она увеличивает ответственность водителя. Но, по моему мнению, ни одна из существующих норм не защищает от ДТП лучше, чем собственно добросовестное отношение, внутренняя личная ответственность и требования к себе – как к водителю, как к непосредственному участнику дорожного движения. И никакое дополнительное отягощение любого кодекса не сможет и не может заменить этого", - сказал Синяговский РИА Новости.
По его мнению, гораздо правильнее было бы обучать нормам уважения и культуре вождения, чем ставить какие-либо запреты кодифицированного характера. Это будет затратно и долго, но более эффективно, считает парламентарий.
"Если предполагать, что ответственность должна быть усилена, если в автомобиле находится несовершеннолетний, то почему не предложить такое же отягощение ответственности в случае с беременными, в случае со стариками и людьми с ограниченными возможностями – которые также являются пассажирами? Как тогда понимать предложение или считать, что такие граждане не нуждаются в защите государства или их жизнь уже не сопоставима с жизнью иных лиц?" - сказал депутат.