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РИА Новости

В России могут расширить список подлежащих контролю наркотических средств

16:52 11.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. МВД РФ разработало проект постановления, которым предлагается дополнить перечень подлежащих контролю в России наркотических средств рядом новых психоактивных веществ (НПВ), документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"МВД России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, которым предлагается внести ряд НПВ в соответствующие разделы списков I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации", - говорится в тексте пояснительной записки.
Проектом предлагается установить меры контроля за семью синтетическими каннабиноидами и их производными, а также за веществами, ранее входившими в состав препаратов, способных вызвать наркотическую и психическую зависимости, среди них фенкамин, фладрафинил, 3-HO-PCP, 3-OH-PCE. Как уточняется, данные вещества обладают побочными эффектами и токсикологическими свойствами при воздействии на организм.
Перечень также предлагается дополнить веществами, потребление которых может привести к смерти, а именно группы фенилтропанов, опиоидных анальгетиков и фенилалкиламинов.
Отмечается, что данные психоактивные вещества не используются в промышленности, хозяйственной деятельности, научных и медицинских целях. "Вместе с тем большая часть из них предлагается к продаже на различных иностранных интернет-ресурсах с возможностью доставки в Россию посредством почтовых отправлений", - сказано в пояснительной записке.
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