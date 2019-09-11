В России могут расширить список подлежащих контролю наркотических средств

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. МВД РФ разработало проект постановления, которым предлагается дополнить перечень подлежащих контролю в России наркотических средств рядом новых психоактивных веществ (НПВ), документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"МВД России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, которым предлагается внести ряд НПВ в соответствующие разделы списков I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации", - говорится в тексте пояснительной записки.

Проектом предлагается установить меры контроля за семью синтетическими каннабиноидами и их производными, а также за веществами, ранее входившими в состав препаратов, способных вызвать наркотическую и психическую зависимости, среди них фенкамин, фладрафинил, 3-HO-PCP, 3-OH-PCE. Как уточняется, данные вещества обладают побочными эффектами и токсикологическими свойствами при воздействии на организм.

Перечень также предлагается дополнить веществами, потребление которых может привести к смерти, а именно группы фенилтропанов, опиоидных анальгетиков и фенилалкиламинов.